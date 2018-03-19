Türkiye daha hızlı büyüyecek!

Yiğit Bulut / Star

Türkiye hızla BÜYÜME dalgasını yakalamak üzere ilerliyor, KENDİSİNİ ADAM SANAN YERLEŞİKLERİN aklı hala aynı çalışıyor…

Sevgili dostlarım, YERLEŞİK DÜZEN’i, menfaatlerini ve kirli yapılanmalarını korumaya çalışanlar ve tetikçilerinin nakaratları hep aynı; BÜYÜME YAVAŞLAYACAK!

TESPİT DEĞİL ADETA TEMENNİ! BEN DE ONLARA ŞUNU SÖYLEYEYİM; YAVAŞLAMAYACAK DAHA DA ARTACAK!

Sevgili dostlar, BİTTİ BU DÖNEM! YERLEŞİKLERİN DAHA DOĞRUSU KENDİNİ BU ÜLKEDE “ADAM” SANANLARIN BORUSU ÖTMEYECEK!

Hatta o kişilere şunu söylüyorum; MAL SATIP PARAYI YURTDIŞINA ÇIKARMA PEŞİNDE KOŞACAĞINIZA, GELİN SİZLER DE BÜYÜME DALGASINA KATILIN…GEÇMİŞTE BİRÇOK ENGELLEME OLDU DA NE OLDU ! HEPSİ TARİHE KARIŞTI! TÜRKİYE EŞİĞİ ATLADI VE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI! YENİDEN HIZLI BÜYÜME DÖNEMİ!

Sevgili dostlar,“Durum aslında onyıllardır değişmiyor…Hep aynı tehdit, hep aynı şantaj…YAPIYORLAR DA NE OLUYOR! SON 14 YILDIR HER VİRAJDA DÖKÜLÜYORLAR! Bir de not düşelim; Tehdit, şantaj ve sadece 1980-2003 arasında 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine inen 1,5 trilyon dolar...1946-2003 arasında 2,5 trilyon dolar…

Sevgili dostlar, Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk günden bugüne verdiği mücadele sonucu bu topraklara yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomi alanında gerçekleşti... Kapana kısılan “ekonomik dinamikleri” kırdığı kapandan kurtulma yoluna soktu ve 2008 döneminde “IMF ile anlaşmayarak 1839’da giydirilen dar elbiseyi yırttı... 2008’den beri bu toprakların gerçek sahipleri, kendilerine YENİ BİR ELBİSE dikiyorlar ve 2023 hedefleri yolunda ilerliyorlar...

Sevgili dostlar, Cumhuriyet tarihinin ve hatta son 200 yılın atılan en önemli adımıydı IMF’yi bu ülkeden kovmak ve 2008’den sonra YOLA KENDİ bildiğimiz gibi devam etmek...Sonuç ortada; o günlerde 22-25 bandında olan faiz 4,61’e kadar gerilerken tarihimizin “en noktalarını” test ettik...ŞİMDİ HEDEF YENİ BİR BÜYÜME DÖNEMİ VE HIZLA GERİ ÇEKİLEN FAİZ ! HEDEF YENİDEN 4,61…

Bir ülkede ekonomik istikrar iki önemli unsura dayanır; LİDERLİK ve SİSTEM... Türkiye’de de aynen böyle oldu, LİDERLİK toprağın gerçek sahipleri ile SİSTEM’i kurdu ve güven, istikrar, üretim ortaya çıktı... Artık yeni bir Türkiye var ve 14 yılda atılan adımların arkasındaki LİDER, 2023’e HATTA 2029’A kadar atılacak adımların da garantisi, itici gücü...

Sonuç: TÜRKİYE HER ALANDA YENİ ZAFERLERE KOŞUYOR! 2023, “YENİ BİR EKONOİK PARADİGMA” aslında YENİ EKONOMİK AKLIN gelişimi ile hayata geçiyor geçecek...Bu akıl ve ortaya konan LİDERLİK, “kalıpların içine hapsedilen Türkiye’yi” yeni bir noktaya taşıyor ve “yeni MODEL” şekilleniyor…

Son söz : HAYDİ GELİN HEP BİRLİKTE GEÇMİŞTEKİ PİYASA-EKONOMİ TARTIŞMALARIMIZA SÜNGER ÇEKELİM, KIRGINLIKLARI UNUTALIM VE YENİ GİRDİĞİMİZ HIZLI BÜYÜME DİNAMİĞİNE KATKIDA BULUNARAK HEDEFLERE KOŞALIM! TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNİN SÜPER GÜÇLERİNDEN BİRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR! HAYIRLI OLSUN…