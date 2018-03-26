NBŞ kadar önemli bir konuyu açıyorum: Şişe suları!

Yiğit Bulut / Star

Sevgili dostlar, konu ile ilgili uzun zamandır özellikle “doğal kaynak suyu” olduğu iddia edilen yabancı markalı “yerli suların” üretildiği tesislerden ve çevrelerden bilgi akıyor. BURADA BİR NOT DÜŞEYİM; “ÜRETİLEN” YAZDIM “ŞİŞELENEN” YAZMADIM! NEDENİNİ BİRAZDAN ANLAYACAĞIZ!

Sevgili dostlar, bu ülke emperyalist odaklara karşı “milli olma” yolunda ilerlerken aynen NBŞ gibi bir konuyu da öne çıkarmamız gerekli; BAZI yabancı firmalar tarafından şişelenen doğal kaynak sularımız! ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER İLE KÜRESEL KARTELLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN KAYNAKLARIMIZ!

Bu noktada iki ANA soru ve birçok alt soru soralım;

1- Acaba bu sular gerçekten doğal kaynak suyu mu? YETERLİ KAYNAK VAR MI? Uludağ bölgesindeki kaynak alanlarına su taşımak amacıyla dağlık alanda “borulama” yapılarak kaynak alanına “suyumsu” maddeler aktarılmaya çalışılıyor mu? Doğal kaynak suyu prosesinde olmayan-(OLMAMASI GEREKEN) 0,6 mikron Mikrobiyolojik Filtre, RO cihazı ve Ultraviyole filtreler Bursa bölgesindeki yabancı markaların sahip olduğu su fabrikalarında kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa İL SAĞLIK EKİPLERİ ne bekliyorlar!

2- Yerli kaynaklar ve firmalar yabancıların ne gibi baskıları sonucu el değiştirdi, değiştirmeye zorlanıyorlar? Bürokrasi içinde yabancılara hizmet ederek yerlileri sıkıştıranlar var mı?

Sevgili dostlar, elimde inanılmaz birikmiş malzeme ve bilgi var. Bu yazıyı yazmak için haftalardır bilgi topluyorum. BİZİM KAYNAK SUYUMUZU (belki de işleyerek) bize kaynak suyu diye satan YABANCI şirketlere yıllık milyar dolar ödüyoruz!

BU DOSYANIN ÇOKTAN AÇILMASI GEREKİYORDU! YERLİ YABANCI HUKUKSUZ İŞLEM YAPAN, YEREL HALKI ARAZİLERİNİ, KAYNAKLARINI SATMASI İÇİN-BÜROKRASİDEN DE YARDIM ALARAK SIKIŞTIRAN KÜRESEL GIDA-SU KARTELLERİNİ VE İŞBİRLİKÇİLERİNİ AÇIK EDENE KADAR UĞRAŞACAĞIM! NBŞ İLE MÜCADELEMİZ NASIL DEVAM EDECEKSE, BU KONUDA DA HEP BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ!

Bu ülkenin insanlarının sağlığına kast eden her şirket, ne kadar büyük olursa olsun, EMPERYALİZM ile mücadelemizde bizim için ENGEL olamaz! DÜRÜST İŞ YAPANLARA SÖZÜMÜZ YOK!

DEVAM EDECEĞİZ…