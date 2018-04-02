Beşiktaş tuhaflaşıyor!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Beşİktaş son iki sezonun, ağırlıklı olarak da, en iyi futbolu oynayarak şampiyon olan takımı... Ama bu sezonun büyük bölümünde de o beğenilen futbolundan pek eser sunamıyor. Ne yapıyor? Bazı sihirli ayaklarının dokunuşlarıyla maç kazanıyor. Kaybettiği zaman da sadece kötü oynayarak değil, ayak duramadan teslim oluyor. Tuhaf!

Şimdi şu son maça bakalım... Kale sağlam ellerde... Hem de nasıl! Arka dörtlü de öyle diyebiliriz. Pepe’nin dönüşü ve Tosiç’in sakatlık öncesi formuna dönüşü bunda büyük pay sahibi... Eh Gökhan Gönül’le Caner bu ülkenin vazgeçilmez iki kenar beki değiller mi? Gelelim orta alana... Atiba, Tolgay ve nihayet ilk onbire girebilen Oğuzhan var... Sıkışan oyunda onlar da sıkışıp nefessiz kalıyorlar. Ama yine de mücadele ediyorlar. Öylesine ki üçü de sarı kart görerek önlerindeki Göztepe maçına cezalı duruma düşüyorlar.

Şimdi gelelim ön tarafa... Tam anlamıyla bitik. Negredo oyunda kaldığı sürede sadece bir topuk pası verebildi. Talisca attığı golde, Gökhan’ın arkaya yaptığı depardan yararlanıp boşalan önünden kıvrıldı ve harika vurdu. İşte hepsi bu... Bu Talisca o kadar çok top kaptırdı ki, çalım sevdası ile Beşiktaş orta alanı ile geri dörtlüsü o hızlı kontralarda ciddi şekilde terledi. Babel, Hollanda forması ile gol de attı ama o da milli maç yorgunluğu ile maçta sadece attığı bir harika şutlu görüldü.

Yarın orta alan tamamen yok... Medel, Necip gelecekler oraya... Tabii ki edebildikleri kadar mücadele edecekler... Ancak ne var ki, ön taraf hâlâ bitik. Oyuna giren Lens zaten fıçı gibi... Love Beşiktaş’a geldikten sonra sanki futbolu bıraktı. Eh Quaresma da cezalı olduğunu göre demek ki Beşiktaş’ın bu haliyle kaderi bir ayağın anlık patlamasına bağlı gibi görünüyor...