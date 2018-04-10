Tartışmalı galibiyet!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Bu başlığı ben atmadım sayılır. Çünkü ne kadar televizyonda futbol programı varsa, bu ülkede ne kadar gazete varsa hepsinde Fenerbahçe’nin Osmanlıspor’u yenişini iki tartışmalı hakem kararına bağladılar.

Hemen açalım... İlk golde top kale çizgisini geçti mi, geçmedi mi? Çekimler bunu ispatlayacak veya açığa net olarak çıkaracak özellikler taşımıyor. Bu oluşumda topun tamamının çizgiyi geçip geçmediğini ancak kale hattı üzerindeki bir kamera belirleyebilirdi. Yani baktığınızda tek direk görmeniz gerekir ki, gerçek bütün çıplaklığı ile ortaya çıksın. Böyle bir durum olmadığına göre yardımcı hakemin verdiği karar isteyin, istemeyin, karardır. Gol de böyle olmuştur. Ama ikinci golde aynı yardımcı resmen halt etmiştir. Çünkü ölçümlere göre 24 santim ofsayt ciddi bir rakamdır. Bunu da yardımcı görmelidir. Çünkü en birinci görevi bunları tesbit etmektir. Maçın hakemi Halil Umut Meler’in yapacağı bir şey yoktur bu pozisyonda...

Tekniği mi geçelim? Fenerbahçe sahaya, Aatıf’sız, kime sorsanız hangi onbirle çıkar diye size bu takımı sayardı. Karşıda ise düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor vardı. Bu maç Fenerbahçe’nin iç saha maçı idi. Yani sıkıntı çektiği oluşum. Neden mi? Çünkü Fenerbahçe fazlasıyla hücuma gidecek ve dolayısıyla da ön liberoları ile geri dörtlüsünün arası açılacak. Böylece de rakipte çabuk top kullanan veya adam eksiltebilen oyuncu sayısı ne kadar fazla ise Fenerbahçe için maç da o kadar zor olacaktır. Nitekim ilk yarıda sadece Sousa’nın şutu vardı notlar arasına düşen... Ama karşıda da sanki futbolun bıraktığı Mehmet Batdal, Aminu diye sadece zıplayıp hoplayan bir futbol fukarası vardı. Regratten de bunların ikisinin de yerine işler yapmaya kalkışınca o da yok oldu. Yani Fenerbahçe’nin karşısında sekiz kişilik bir takım da vardı. Ama buna rağmen pozisyon sıkıntısı sürüyordu. Taa ki malum ilk gole kadar... O da bir yan topa kafa vuruşundan geldi. Sonrasında rakip beraberliği yakalama adına biraz daha sahayı genişletip dikine de açınca rahat hamleler geldi Aykut Kocaman’ın takımından... Ama ancak bir net ofsayt gole gelebildi.