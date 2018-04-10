Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Nedendir bilmem Osmangazi Köprüsü bize hep Deli Dumrul hikâyelerini çağrıştırıyor.

Belki de çocukluğumuz Deli Dumrul hikâyelerini dinleyerek geçtiği için olsa gerek her ne zaman Osmangazi Köprüsü ile ilgili bir haber okuyacak/duyacak olsak aynı çağrışımla karşı karşıya kalıyoruz.

Malumunuz Deli Dumrul bir köprü yaptırmış geçenden bir akçe alırken geçmeyenden zorla on akçe almaya başlamış. Osmangazi Köprüsü de şimdi aynı durumda! Geçenden köprünün “geçiş ücretini” tahsil ediyorlar. Geçmeyenden ise “geçmeyiş ücreti” alınıyor.

Biliyoruz şimdi kimi iktidar yandaşları, “Amma abartıyorsun, geçmeyenden kim ücret alıyor” diye akılları sıra diklenecekler. Evet, hiç kimse geçmeyenin yakasına “niye geçmedin” diye yapışmıyor ama bu ödemeyi geçmeyenler adına devlet yapıyor.Çünkü Osmangazi Köprüsü’nü yapanlara “belli sayıda geçiş” garantisi verildiği için “eksik kalan geçiş ücretleri” devlet tarafından yani hazineden karşılanıyor. Yap, işlet, devret modeli son dönemlerde pek prim yapmayınca yatırımcıları gayrete getirmek için ilave bir şart daha getirildi.

Köprü yapılıyorsa “belli sayıda geçiş garantisi”, hastane yapılıyorsa “belli sayıda hasta garantisi” verilir oldu.

Garanti sayısındaki geçiş gerçekleşmeyince bu sefer aradaki açık devlet tarafından kapatılıyor.

Bu tür yatırımlar yapılırken, “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” diye sevinç çığlıkları atılıyor ama garanti şartları yerine getirilmeyince de bu defa milyon dolarlar ödenmek zorunda kalınıyor.

Belki doğrudan devlet kasasından yaptırılsa çok daha ucuza mal olacak yatırımlar bedava yaptırıyoruz havasına girilerek çok daha pahalıya yaptırılıyor.

Bugün köprülerde yaşanan bu büyük sıkıntının yarın şehir hastanelerinde yaşanmasından endişe duymamak mümkün mü?

Aynen Deli Dumrul gibi bir hâl yaşanıyor. Hiç geçmediğimiz köprülerin bedellerini de acı acı ödemek zorunda kalıyoruz. Bu yıl Osmangazi Köprüsü için geçmedikleri halde ödeme yapma durumunda kalan vatandaşların yapacağı tek şey önümüzdeki sene söz verilen sayıda geçiş yapılması için dua etmek.

Zira yeterli sayıda geçiş yine olmazsa geçmeyenlerin ödeme yapma zorunda kalacağı açık.