Tek vuruşluk yatırım!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Maça geçmeden önce Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın yayıncı kuruluşa verdiği demeci yazayım... Aynen şöyle: “Fenerbahçeli Giuliano’nun üzerine bir oyuncu oynatacağım... “ Hâl böyle olunca da Robinho kadronun dışında kalıyor doğal olarak... Peki, aynı Samet hocaya sormak gerekmez mi, Fenerbahçeli o oyuncu takımının futbol oynamasında, sonuç almasında ne kadar büyük rol oynuyor? Soruya devam edelim; Samet hocam, o tedbir aldığın oyuncu koca maçta kaç defa topla buluştu? Üzerine oynattığın Hakan’a bir sor bakalım ne kadar sıkıntı çekmiş acaba 57. dakikada çıkana kadar? Devam edelim, O Hakan’ı oyundan alıp da yerine Robinho’yu soktuktan sonra maç ne hale geldi?

Evet, Fenerbahçe sahaya artık klasikleşmiş gibi olan kadrosu ile çıktı. Atıff da takıma dönmüştü yani... Sivasspor’da ise yukarıda da sözünü ettiğim gibi Robinho yoktu. Böylece Fenerbahçe’nin orta alanı ile savunması arasında ciddi bir karşılama tedbiri koymasına gerek yoktu. Samet hocaya sormaya devam edelim burada... Hocam, Robinho zaten ne kadar geriye yardım eder ki?

Fenerbahçe maçın ilk yarısını hemen hemen tek başına oynadığı gibi. Atıff’ın, ki, satılması an meselesi idi, nefis golüyle öne geçti. Sonra Şener-Medjani karışımı ikinci gol geldi. Bu süreçte Sivasspor için sadece önde oynayan beceriksiz sağ kanat oyuncunun gidip gidip topları kaleci Volkan’a teslim edişi vardı. Pardon, bir de Volkan’ın yarım porsiyon çelip direğe vuran top...

Sonra mı? Robinho ki, çok mu müthiş oynadı, hayır, ama sahada durması bile Fenerbahçe’de en azından ön liberoların aklının arkada kalmasına neden oldu. Böylece 2-0 öndeki Fenerbahçe’nin ikinci yarıda maçı kendi yarı alanında kabul etmesine yol açtı. Bu bir taktik değil, Robinho’ya karşı neme lazım sıkışması idi.

Garip ama gerçek bir de değişim vardı. Atıff 74. dakikada çıkıp yerini maç fukarası Ekice’ye bıraktı. Oğuz’un girişi ise değerlendirilemeyecek kadar küçük idi. Solda da gelecek maç kart cezalısı olmasın diye yerini Fernandao’ya bıraktı.

Maçın hakemi ise malum... Ali Palabıyık denen hakem acaba 26. dakikada çizgiden kaleye hızla giden Kone’yı künde ile yere indiren Neusttar’e neden hiç kart çıkarmadı? Sarı kartı olan Skartel, ceza alanı dışında rakibinin ayağına basarak indirirken bırakın ikinci sarıyı görmeyi, faul bile çalınmadı. Hele hele aynı hakem Robinho’ya o pozisyonda sarı kart gösterip onu cezalı duruma düşürmez mi? Yahu Palabıyık birader, haftaya Robinho Fenerbahçe’ye karşı oynamayacak ki...

Fenerbahçe şimdi beklemededir... Olmayacak işler değildir bekledikleri...