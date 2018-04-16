Zavallı Liseli Kız

M. Şevket Eygi

* Antalya’da liseli bir kız, tek başına bir dairede yaşıyormuş. Annesi babası ayrılmışlar. Kızın fotoğrafını gördüm, aşırı makyajlıydı, yaşından olgun görünüyordu. Bu kıza iki erkek arkadaşı telefon etmişler, dışarıda bir yerde buluşalım demişler. Kız siz eve gelin demiş. Arkadaşları eve gelmiş. İçeride ne olmuş bilmiyorum, kız aşırı miktarda uyuşturucu almaktan dolayı ölmüş. Cesedi morga kaldırılmış… Bu facia karşısında bütün Türkiye’nin ayağa kalkıp feryat etmesi gerekirdi ama herhangi bir tepki ve heyecan olmadı. Bunlar artık alışılmış vukuat-ı âdiyeden şeyler. Öğrencilerimizi, liseli kızlarımızı koruyamıyoruz. Ahlaksızlık, iffetsizlik tufanları, tsunamileri nice aileyi yıkıyor, gençliğin ve halkın bir kısmını mânen boğuyor.

* Din bütün mezheplerin, fırkaların, hiziplerin, cemaatlerin, tarikatların, meşreplerin üzerinde tutulmalıdır. Hiçbir mezhep tarikat cemaat dinle özdeşleştirilemez. Mezhebini, tarikatını, meşrebini Din’in üzerinde tutmak ve görmek sapıklıktır.

* Şu akılsız ilahiyatçıya bakınız. Halk Kur’an meali okusun ve İslam’ı öğrensin diyor. Bir Müslüman iki yıl boyunca, günde üç saat yirmi çeşit Kur’an tercümesi, meali, tefsiri okusa bile iki rekât namaz kılmasını öğrenemez. Halk dinini, içindeki bilgiler doğru olan sahih ilmihal, ahlak ve akaid kitaplarından öğrenebilir.

* Kadınlarla ilgili ayetleri, mütevâtir ve sahih hadisleri inkâr etmek küfre köprüdür.

* Dinini münâfıklardan öğrenenin ayağı koyar.

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BİRİNE: Sen dedikodu hastasısın… Sen polemik ve entrika hastasısın… Sen gıybetçinin tekisin… Sen insanların gizli pisliklerini eşeleyen ve gagalayan mütecessis bir leş ve necaset kargasısın… Sen cep telefonu bağımlısı bir manyaksın… Sen ayakta uyuyan bir zavallısın… Sen bin çeşit beyinsizlik sergiliyorsun… Ölmeden önce uyanıp kendini toparlamaz ve ıslah etmezsen halin dumandır. Sana uyan uyan uyan diyorum. Beni işitiyor musun?

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BAŞKA BİRİNE: Aklına gelen her şeyi söylediğin için ileride çok sıkıntıya, zarara, ziyana uğrayacaksın. Bunu iyi bil, dilini tut.

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İslam zamana uydurulmaz, zaman İslam’a uydurulur.

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Batı dünyası hızlı adımlarla Pagan kültürüne kayıyor. Batı, eski SodomGomore’den daha ahlaksız olmuştur. Batı büyük tokatlar yemeye hazır olsun. Batıcıların sonu iyi olmayacaktır.

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Çağdaş Batılılar sapıklık içindedir. İslam dünyasında bin türlü bozukluk kol geziyor. İslam’ı çağa uydurmaya çalışmak cinnet olur.

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Kur’anda “Kısasta sizin için hayat vardır” buyruluyor. Bu kesin ayeti, hükmünü inkâr eden dinden çıkar.

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Suçluları ya hiç cezalandırmayan veya gereği ve yeteri kadar cezalandırmayan ve tenkil etmeyen bir sistem suçsuzları cezalandırmış olur.

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Osmanlı devlet-i aliyesi 622 sene boyunca Şeriat ve Tarikat ile ayakta durmuştur. Şeriat ve Tarikat gidince yıkım başlar.

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Ağır bassınlar diye sebzeleri, meyveleri ıslatmak, zulümdür.

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Kıymetli, pahalı maddeleri ağır ambalajlarla satmak zulümdür.

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Müslüman halka evcil domuz, yaban domuzu, eşek eti, laşe haline gelmiş tavuk eti yedirenler ve yedirtenler haindir.

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Gerçek din âlimleri ve gerçek tarikat şeyhleri edepli ve faziletli insanlardır. Edepsiz, terbiyesiz, ahlaksız, fasık, facir, azgın kişiler ne âlimdir, ne de şeyh.

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Pis, rezil, alçak, beyinsiz, şeytan, şaki, şerir, münafık din sömürücüleri…

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Din baronlarını erbab haline getiren, putlaştıran, onları mânen ve maddeten destekleyen akılsız ve beyinsiz holiganlar…

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Akılları ve vicdanları apış arasında olan, hayvandan daha aşağı kimseler…

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O işkembe sahipleri insan değildir. Yedi mideyle yerler ve her gün saatlerce geviş getirirler.

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Şeytanî sebep ve bahanelerle mü’minlerebuğz ve düşmanlık eden yarı mühtediler…

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Gizli günahları ve ayıpları insanların kazuratlarıdır (pislikleridir). Onları araştıranlar, karıştıranlar tezek böceğidir. İnsan büyüklüğünde b.. böcekleri…

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Ne mutlu o kimseye ki, kendi ayıp ve günahlarına üzülmekten ve ağlamaktan, başkalarınınkilerini göremez.

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Namaz kılmayan bir Müslüman’a: Ne zaman namaza başlayacaksın?

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NOT: İyi ve doğru şeyleri, islamî fazilet ve meziyetleri yazmak, fazilet taslamak değildir. Bendeniz teorik olarak, kendimi cümleden edna bilmeye çalışan çok kusurlu ve noksan bir Müslüman’ım. Teorik olarak dedim, kendini cümleden edna bilmek büyük bir makamdır, lafla olmaz, yürekte olur. Yazdığım iyi şeylerin hiçbiri bendenize ait değildir. Muteber, güvenilir kaynaklardan yazılıdır. Fakir, kendi üslubumla nakl ediyorum. Aleyhimde, bu herif de artık fazla oluyor, haddini aşıyor, faziletfüruşluk taslıyor diyen gıybetçi Müslümanlara selam ve hürmet ederim.