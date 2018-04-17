Avcı’nın intiharı, Terim’in seyircisi...

Kemal Belgin / Milli Gazete

BAŞLIKTA maçın en önemli faktörlerini koymak zorunda hissettim kendimi... Çünkü sahadaki futbolun da, sonucun da başlıca sebepleriydiler.

Açalım... Bir beraberliğin neredeyse şampiyonluk yolundaki en büyük adım olduğunu görmemişti Abdullah Avcı... Öylesine ki, orta alana hem Emre’yi, hem de Arda’yı sürmüştü. Acaba kendisi mi yapmıştı bunu, yoksa yan faktörler mi sebep olmuştu? Bu yüzden hem Adebayor’un oyunu olumsuz etkilenmişti, hem de bizim ülkenin en iyi ön liberolarından Mahmut arıza göstermişti, dolayısıyla da bütün takım, hatta Visca bile tanınmaz hale girmişlerdi. Öteden beri yazıp söylerim; Arda’nın oynayacağı tek yer sol ön diye... Yani Avcı, maçın 64 dakikasını resmen Galatasaray’a teslim etmişti. Bu sürede de hem Mariano’nun muhteşem golü geldi, hem de müthiş seyirci faktörü takımını koruma altına alabildi. Ardından da hem Arda’nın varlığı, hem de bu yüzden dağılan takım içinde dağılan Emre de çıkınca Avcı’nın ekibi, “Bak hoca, doğrusu buydu” olgusunu sergiledi.

Galip tarafa geçelim... Yine öteden beri yazıp söylüyorum; bu takımın ön liberosuDonk olmalıdır diye... Sanırım Terim hoca da buna inandı sonunda... Denayer’in oynaması ise rakibin hem Emre, hem de Arda’yla oynaması yüzünden yapılmış bir tercih idi... Böylece fazlaca fizik mücadelesine girilmeden Adebayor, Denayer ve Serdar ile paylaşımlı, pozisyona göre pasivize edilebildi. Ama şu Gomis var ya, neredeyse gol kralı olacak... Sopa gibi rakip stoperlerin içinde kaldıkça Galatasaray’ın ne Belhan, ne Feghouli ile rakip kalede etkili olabilmelerine izin vermez. Bakınız golde bir kaçış yaptı ve boşalan alana giren Marianoharika vuruşu yapabildi. Bir de sorum var hocaya... Acaba Tolga’nın yerine Selçuk girse daha mı iyi olurdu? Zaten rakipte orta alan yoktu. Böylece de hem Donk, hem Selçuk’la garanti altına alınacak orta alandan Belhanda daha öne çıkıp, riskli de olsa sorumluluk derecesini arttırabilir miydi.

Neyse, Galatasaray tahtını geri aldı. Ama kalıcı olabilmesi için sağa sola bakmadan geri kalan beş maçı da kazanmak zorundadır. Bir Beşiktaş-Galatasaray beraberliği bile geri kalan dört maçını da kazanabilecek Beşiktaş’a yol açabilir. Tabii ki böyle bir durumda maçlarını kazanabilecek Başakşehir şampiyon olur... Sanırım son doksan dakikaya kadar bu heyecan devam edecek.