Operasyona niye karşıyız?

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Tam da kandil gecesi ABD Başkanı Trump ve yandaşları tarafından Suriye’ye düzenlenen operasyona aramızdan destek verenler çıktığı gibi karşı çıkanlar da var.

Hamdolsun biz karşı çakanlar arasındayız.

Bu karşı çıkışımız zalim Esad’a destek verdiğimiz için değil, Esad gibi zalim olan Trump ve yandaşlarına hayır dediğimiz için! Trump’un bu operasyonuna destek verenlerin başında İsrail Başbakanı Netanyahu bulunuyor.

Netanyahu ile aynı safta görünüyor olmaktan Allah’a sığınırız.

Netanyahu’nun olumlu bulduğu, Netanyahu’nun desteklediği bir operasyonu biz nasıl olumlu bulur, nasıl destekleriz.

Netanyahu ile aynı safta görünmeyi itikadımız açısından sakat bulur ve karşı çıkarız.

Efendim, zalim Esad’ın Suriye’de yaptıkları cevapsız kalamazmış.

Bu operasyon da zalim Esad’ın yaptıklarına verilen bir cevapmış.

Bizce olay bu kadar basite indirilmemelidir.

Bir zalimin zulmü bir başka zalimin zulmüne vesile olmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki bugün Suriye’nin zalimleri olarak anılan isimlerin geçmişlerinde ABD’nin parmak izleri vardır.

Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı yolundaki iddiaları pek ciddiye almak mümkün değildir.

Zira aynı gerekçe ile Irak’ın da altını üstüne getirdiler ve sonunda kimyasal silah iddiasının bir balondan ibaret olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar.

Böyle bir saldırıdan memnuniyet duymayı ne kendimize ne de bir başkasına yakıştırabiliriz.

Bir taraftan Netanyahu’nun izlemekte olduğu politikalara ateş püskürürken bir yandan da Netanyahu ile aynı safta Trump’a destek vermeyi içimize sindiremeyiz.

İsteriz dış politikada izlenecek politikalar belirlenirken İsrail’in izlediği politikalar dikkate alınsın.

Hiçbir şey yapmak ellerinden gelmiyorsa İsrail’in dediğinin tersi denilse yine isabetli bir politika izlenmiş olur.

İttifak arayışına girdiklerinde kendileri gibi düşünmediğimizi ifade ettiğimizde, “Bay Kemal ile aynı safa düştüğünüzün farkında mısınız” diye bize sitem edenler şimdi kendilerinin kimlerle aynı safta göründüklerinin farkında mıdırlar?

Biliyoruz ki omuzlarındaki yük ağır ve bu ağır yük yüzünden zaman zaman hiç istemedikleri işlere imza atıyorlar.

Trump operasyonunu desteklemelerini de böyle değerlendirmek istiyoruz. Yıllarca birlikte hareket ettiğimiz insanlara bu tür açıklama ve savunmaları hiç yakıştıramadığımızı ifade etmeliyiz.