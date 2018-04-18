Yiğit Bulut / Star

Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ çok net ifade etti; EMPERYALİSTLER!

BU noktada soralım; Türkiye neden emperyalistler tarafından hedefte?

İlk bakışta dahi cevap çok zor değil; “küresel hegemonların” alıştıkları gibi coğrafyamızı yönetme isteğine başkaldıran Türkiye ve Erdoğan, dışarıdan-içeriden hedef haline getirildi!

Bir süre önce NATO karargahında yaşanan “yanlışlık oldu” denen olayı unutmayın! NATO’da yaşanan olay yani Bilinç ve Bilinçaltlarındaki “hedeflerinin” açığa çıkması, “yanlışlık” değil bence son derece net bir mesaj verme denemesiydi, Cumhurbaşkanımızın o dönemde yaptığı konuşması da tam olarak yaptıklarını tanımlıyor; aptallık değil ALÇAKLIK!

Sevgili dostlar, 300 yıl sonra PARÇALAR ANA GÖVDEYLE KAVUŞUYOR! Ve BU ADIMLARI ATAN TÜRKİYE VE BU YOLU AÇAN LİDER DE hedef tahtasına konuyor! Tekrar ediyorum; ayağa kalkış Türkiye’den başladı ama sebep-sonuç ilişkisine dikkatli bakarsanız tablo net; 1699’da dağılan ANA GÖVDE AYAĞA KALKIYOR, birleşiyor ve parçalar bir araya geliyor…

Sevgili dostlar, bu bağlamda özellikle geçmişi detaylandırarak geleceğe birlikte bakmayı deneyelim...

1850’lerden itibaren Ruslarla savaş hazırlıklarına başlayan daha doğrusu başlatılan Osmanlı, Ortadoğu-Afrika coğrafyasında zorlanmaya başlıyor. Bu zorlanma “tarihsel doğal etkilerle” değil, o bölgeleri yeniden şekillendirmek isteyen güçlerin ilk adımları ile ortaya çıkıyor... 1854-1876 arasında “o güçlerden” borçlandırılan Osmanlı, 1876 sonrası “MERKEZİ” o dönemin IMF’sine kaptırırken, 1876-1915 arasında bugünün İsrail devletinin yerleştiği yer dahil, planlanan bütün topraklarını kaybediyor. Hatta ele geçirme o kadar ileri gidiyor ki; 1915 sonrasında “işgal” bugün yaşadığımız topraklara kadar uzanıyor... 1900’lerden itibaren Osmanlı’dan ele geçirilerek zorlama ile kurulan “İngiliz-Fransız-İtalyan” imzasını taşıyan “her yer” çöküyor... Fransa Cumhurbaşkanına bakın; sözde Türkiye ile Rusya’yı ayırmışlar! SEVSİNLER SENİ MONSİEUR LE “MİCRON”!

Peki neler olabilir? Osmanlı devlet yapısının, ruhunun, varlığının zorla el çektirilerek, üzerinde “zorlama devletlerin” kurulduğu her bölgede sorun var! Konuya sadece İsrail ve çevresi, Mısır, Libya, Irak, Suriye ve diğerleri olarak bakmayın ve son 20 yılı düşünerek Balkanlar’ı da unutmayın! Son halka Yunanistan... Osmanlı’nın “500 sene baktığı” doğal olarak “yalnız bir ekonomi olması” mümkün olmayan Yunanistan, “ekonomik anlamda” ilk çöken yer! Yugoslavya ve Yunanistan’ın Ortadoğu-Afrika çizgisinden farklı algılanmasının tek bir sebebi var: “Bulunduğu coğrafya”!

Sevgili dostlar, Merkez dediğimiz yani “RUHUN bakiyesinin” kaldığı ve üzerine genç bir devlet kurulan Türkiye, 1938-2003 arası yıllarca dalgalandı! Kendini bulamadı, Osmanlı’yı yıkanların “oyunları” altında darbeler-devalüasyonlar arasında geldi-gitti... Bütünün beyniydi-ruhuydu ama “parçalara” sahip çıkmaması için “1699’da başlayan 1850’lerde azan manipülasyon” 150 seneden fazla devam etti...

Peki bundan sonra neler olabilir? Türkiye’nin “MERKEZ” olma haline gelmesi ile ne değişebilir?

CEVAP ÇOK NET; Ana parça” yani MERKEZ TÜRKİYE, “bütünlüğü sağlayacak” bir TEZ üretiyor ve üretmeye devam edecek... Kendine “batı medeniyeti” diyen EMPERYALİSTLERİN de bütün karın ağrısı bu! TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, BU COĞRAFYADA YAŞAYAN HANGİ KÖKTEN-HANGİ İNANIŞTAN GELİRSE GELSİN, HERKESİ KUCAKLAYACAK VE SAHİP ÇIKACAK GÜÇTE TEK DEVLETTİR! TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ VE İSLAM ÜMMETİ AYAĞA KALKIYOR VE BU KALKIŞ DEVAM EDECEK!