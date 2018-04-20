Parkede zaferler çimende facia!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Evet, hayli renkli ve heyecanlı bir Çarşamba yaşayacağımızı zaten bir gün yazmıştım. Ve yaşadık da... Hem de nasıl...

Saatler 21.15’i gösterdiğinde ekranın karşısında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın, yani son Euroligue şampiyonunun maçına dikkat kesildim. Rakip Baskonia idi... Hoş, maçı Fenerbahçe’nin kazanacağından emindim de, yine de play-off oyunu için dikkatli olunması gerekirdi. Ama öyle bir daldı ki Fenerbahçe maça, rakip nefes almakta bile zorlandı. Ben son yıllarda böylesine bir savunma görmedim desem yeridir. Baskonia ekibi sayısız top kaptırdı. Ve Fenerbahçe’nin smaçörüVesely birbirinden şık sayılar kazandırdı. Tabii ki bu arada kapılan toplardan sonra müthiş üçlükçüler ortaya çıktı. Bence bu tur bitmiştir.

Basketten zaman zaman 20.30’da başlayan Galatasaray-Akhisarspor kupa yarı final rövanşına odaklanacağım... Basketbol maçı çok rahat geçtiğinden futbolda kalışın zaman zaman uzayabilir... Aaaa o da ne? Akhisar elini kolunu sallayarak daha maçın başında gol atmaz mı? Baktım Galatasaray’ın B takımı sahada... Son maçtan bu yana dokuz oyuncu yok... Hele hele savunmanın tamamen değişmiş olması bir Fatih Terim işi olamaz. Ama olmuş. O zaman da fatura ödenir tabii ki... Ya hücum hattı dediğimiz yer... Sinan, Eren ve Yasin... Bu forvete karşı ben bizim mahallenin emekli dörtlüsünü çıkartayım, bu üçlü onlara karşı bile tekili olamaz. Maçın akıbeti belli oluyordu. Ve oldu da... Seleznov bir gol daha atıp Akhisarspor, Galatasaray’ı kupadan dışarı atıverdi. Sorumlu ve kabahatli mi? Tabii ki Terim hoca...

Neyse, saatler 21.00’ı gösterirken Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın İtalya’da şampiyonluk maçına döndüm... Baktım işler iyi gidiyor. Galatasaraylı kadınlar geriye düşüyorlar ama ilk maçta elde ettikleri 22 sayılık müthiş farkı koruyan anlayışın yanı sıra rakibi de çok umutlandırmamak için elinden geleni yapıyorlar. Ve dokuz yıl aradan sonra aynı kupayı bir kere daha ellerinin üzerinde kaldırıyorlar. Helal olsun!

Fenerbahçe basketbol maçı zaten bitmiştir. Bakıyorum 7 sayı farkla ama yarını düşünerek... Galatasaray futbol takımı ise acı sonu yaşamış. Ben bu kafanın ligde lider olmasına rağmen şampiyonluğu yakalayabileceğini de sanmıyorum artık. Spora son bakış Galatasaraylı kadınların kupa kaldırışına tanık oluyor. Sonra mı? Eh, artık Diriliş Ertuğrul’a tam konsantrasyon...