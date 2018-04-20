M. Şevket Eygi

KARDEŞ Libya’da neler oluyor?.. Ülke nasıl bölündü?.. Libya ülke, devlet, halk olarak nereye gidiyor? Bu konuda büyük devletler ne gibi entrikalar çeviriyor?..Evet Libya hakkında sağlam ve doğru bilgiler elde etmek istiyorum. Bunları ancak uzmanların kaleme alacağı çok ciddî, çok seviyeli analizlerden, raporlardan öğrenebilirim. Bendeniz Libya uzmanı değilim. Okumak istediğim analizler, makaleler çok açık seçik olmalı, Libya’nın durumuna projektör tutmalı. Kardeş ülke hakkında laf salatası istemiyorum. Dezenformasyon istemiyorum… Başta İsrail olmak üzere orada Müslüman bir devlet kurulmasını İslam karşıtı güçler istemiyor. İslam dünyası paramparça olmuş, birtakım Müslüman ülkeler de istemiyor. Libya bizim eski bir vilayetimiz ama İtalyanlar, eski sömürgeleri Libya ile bizden fazla ilgileniyor. Kaddafi’den sonra Türkiye Libya ile ilgilendi, hattâ oradaki İslamcı fraksiyona yüz milyonlarca dolar yardım gönderdi ama şimdiki durum nedir bilmiyorum. Müslüman basın kuruluşlarından Libya konusunda çok yüksek, çok ciddî, çok seviyeli, çok aydınlatıcı analizler, raporlar, makaleler, araştırma ve incelemeler yayınlamasını bekliyorum. Bu fakir, bir Müslüman olarak Yahudi asıllı Kaddafi’yi desteklemiyordum. O yıkıldıktan sonra orada tek bir Müslüman devlet kurulabilirdi ama Müslümanlar bunu başaramadı. Ne gibi hatalar yaptılar? Bundan sonra ne gibi gelişmeler olabilir?.. Sadece Libya değil… Irak’ta durum nedir? Orada Sünnî Müslümanlar eziliyor… Suriye meselesi işin içinden çıkılmaz hale geldi… Mısır ne olacak? Tunus… Cezayir… Nijerya… Doğru bilgi istiyorum… Çok sağlam analiz yazıları istiyorum… Aydınlanmak istiyorum… Bu hizmetleri kimler yapacak?

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Türkiye’nin iç barışı, sosyal mutabakatı ne durumda? Çeşitlilik içinde birlik halinde miyiz, yoksa tam aksine çözülme, kamplaşma mı var? Türklerin ve Kürtlerin, diğer etnik grupların barış içinde yaşamaları gerekmez mi? PKK öncelikle bir Kürt hareketi midir, yoksa bir Yahudi ve Ermeni hareketi midir? İslam ve Müslüman düşmanı aşırı laikçilik hareketini kimler çıkarttı? Kudüs’te Yahudilerin kutsal Ağlama Duvarı önünde başında kippasıyla kendinden geçmiş şekilde dua eden Türk orgenerali kimdir? PKK’nın Yahudi ve Ermeni kimliği üzerinde niçin durulmuyor? Üç kimlikli, gizli değil, son derece gizli Pakraduniler kimlerdir? Ne yapmak istiyorlar?

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Medeniyet Üniversitesi’ne mensup bir profesör, başları örtülü tesettürlü ateist kızlardan bahs etmiş. Bu kızların arkalarında hangi derin güçler vardır? Yıllarca yazdım durdum; Müslümanların arasına bir sürü casus, ajan, provokatör (kışkırtıcı), manipülatör (yönlendirici) soktular dedim. Başörtülü ateist kızlar ne yapmak istiyor? Bu konuda Müslüman kamuoyunu kimler aydınlatacak bilgilendirecek?

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Çiftlik Bank… Süt Bank… Yağ Bank… Bal Bank… Pekmez Bank… Bulgur Bank… Piliç Bank… Hindi Bank… Kaz Bank… Çiftlik Bank’ın sahibi büyük paralar vurduktan sonra Uruguay’a kaçtı. Orada villası, yatı, lüks otomobili varmış… Bütün şehirlerimizi dijital kameralarla donatan, uçan sinekten, geceleyin karşıdan karşıya geçen sokak köpeğinden haberi olan devletimiz Çiftlik Bank’tan gelen pis kokulardan niçin vaktinde haberdar olmadı, niçin dolandırılan vatandaşlarını korumadı, niçin dolandırıcıları engellemedi?

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Dolandıranlar mı daha suçlu, dolandırılanlar mı?

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Bahar geliyor… Trakya’yı gezmeye gitmek istiyorum. Yemyeşil tarlalar, çiçek açmış meyve ağaçları, kanola ekili sapsarı araziler… Ormanlarda renk cümbüşü… Mavi gök, güneş, hareli bulutlar… Kuşlar, kelebekler… Sabah erkenden çıkacağım, ciğerlerimi temiz havayla dolduracağım… Yeşilliklerin üzerine kilim serip hafif şeyler yiyeceğim. Semaverde çay kaynayacak… Gıybet ve dedikodu yasak… Melül melül bakan inekler… Büyük boynuzlu mandalar… Şehre götürmek için bir köy fırınından kepekli ekmek alacağım… Acaba bir yerden gerçek peynir alabilir miyiz? İnşaallah… Rüzgârsız bir yerde edebiyat, tarih, kültür, sanat, tasavvuf konuşmaları… Fuzulî’den, Ziya Paşa’dan beyitler… Namazı bir köy camiinde kılarız… İnşaallah hoparlörleri sonuna kadar açmıyorlardır… Biliyorum, dönüş çileli olacak, trafik sıkışıklığı yüzünden evin yolunu zor bulacağız, pikniğin zevkleri ve hazları burnumuzdan fitil fitil gelecek. Dönüşü zor ve sıkıntılı olsa da bu geziyi inşaallah yapmak istiyorum. Temiz havaya, yeşilliğe, çiçeklere, bilhassa peygamber çiçeklerine, kuşlara, kelebeklere çok ama çok ihtiyacım var. Eskiden bu saydıklarımı, Bizans surlarının hemen dışında bulmak mümkündü. Şimdi en az elli, hattâ yüz kilometre uzaklaşmamız gerekir. Betonistanşehr-i kebirini geride bırakmak için…

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Müslüman halka:

Yaban domuzu,

Evcil domuz,

Eşek,

İçi temizlenmeden suya atılıp leş haline getirilmiş tavuk eti,

Besmelesiz kesilmiş hayvan yedirenlerin Allah belalarını versin!