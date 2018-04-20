Kırk tekir kedi bir aslan etmez!

Resul Tosun / Star Gazetesi

Sistem değişikliğini öngören 16 Nisan referandumundaki geçici maddelerden biri, meclis erken seçim kararı alırsa cumhurbaşkanlığı seçimi milletvekili seçimiyle birlikte yapılırhükmünü içeriyordu.

Yani seçimin erkene alınması düşüncesi referandum öncesi göz önünde bulundurulan bir husustu.

Dolayısıyla erken seçim kararı alınması referandum maddelerini iyi okuyanlar için asla sürpriz olmamıştır.

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Sürpriz olan, bu isteğin MHP’den gelmesidir. Devlet beyin siyasi tecrübesini konuşturarak gündeme damgasını vurmuş olmasıdır.

Asıl büyük sürpriz ise Devlet beyin talep ettiği tarihin öne alınmasıdır.

Doğrusu öne alınması bir ihtimaldi ama genel kanaat 26 Ağustos olmazdı Eylül, Ekim veya Kasım’da anlaşırlar şeklindeydi.

24 Haziran’a çekilmesi bulunduğu mevkiye alnının terini akıtarak gelmiş olan cumhurbaşkanının nasıl bir siyaset kurdu olduğunu göstermiştir.

Evet asıl büyük sürpriz bütün beklentileri alt üst ederek 24 Haziran’ın ilan edilmesidir.

Cumhurbaşkanı, kelimenin tam anlamıyla ‘şah mat’ çekmiştir.

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Tam bir baskın seçim.

Seçimin galibi şimdiden belli.

Ana muhalefet hodri meydan dese de cumhurbaşkanlığında rekabet edemeyeceği, dostlar alışverişte görsün kabilinden aday göstereceği anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçileceği için iktidar kapısı ana muhalefete tamamıyla kapanmış görünüyor.

Muhalefetin yaşadığı panik gözlerden nihan değil.

Milletvekili seçimlerine asılacaklardır.

Mecliste temsil ile yetinecekler.

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Cumhur İttifakı mecliste de birlikte hareket edeceğinden yasama konusunda da bir sorun çıkmayacaktır.

Meclis dışındaki muhaliflerin mecliste temsil edilip edilmeyeceği ise 24 Haziran’danetleşecek.

Millet, birilerinin şişirdiği anahtar parti haline getirdiği partilerin boy ölçüsünü de alacak.

Hepsi yüzde birin altında oy almış mini partilerin ittifakının bile mecliste temsile yetmeyeceği onları şişirenlerin gözünü sokulacak.

24 Haziran, kırk tekir kedi bir araya gelse bile bir aslan etmeyeceğinin bir kez daha anlaşılacağı gün olacak.

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Daha önemlisi 24 Haziran yeni Türkiye’nin doğum günüdür.

Türkiye, özü başkanlık olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek yeni bir döneme girecektir.

Türkiye, siyasi istikrarın bütünüyle sağlanacağı ve hem icra erkinin hem de yasamaerkinin bugüne göre daha da güçleneceği bir döneme girecektir.

Türkiye daha da güçlenecektir inşallah!

Erken seçim kararı ile, 2019‘a göre hazırlanmış olan ve ülke güvenliğini tehdit eden iç ve dış senaryolar akamete uğrayacak, hükümet sistemi değişecek, siyasi stres bitecek, devlet her türlü saldırıya karşı hazırlıklı hale gelecek, ekonomi nefes alacak, bürokrasi ve millet rahat bir yaz geçirecek.

Vatana millete hayırlı olsun.