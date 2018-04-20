24 Haziran, Kurtuluş Savaşımızın son hamlesi!

Yiğit Bulut / Star

Size sadece bir seçim tarihi gibi geliyorsa “bir daha düşünün” derim!

1699’dan itibaren sömürülmeye başlanan coğrafyamızın, son 100 yıldır verdiği KURTULUŞ mücadelesinin “HALKIN DOĞRUDAN YÖNETİMİ ELE ALDIĞI” SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE TAÇLANACAĞI VE ÖZELLİKLE SON 200 YILDIR EKONOMİDEN-SİYASETE YERLEŞEN TÜM ZEHİRLİ SARMAŞIKLARIN SÖKÜLÜP ATILACAĞI SON HAMLENİN YAPILACAĞI GÜN…

Sevgili dostlarım, KURTULUŞ SAVAŞIMIZ, son 200 yılda EMPERYALİZM ve uzantılarına karşı verdiğimiz ve 2003 sonrasında kaldığımız yerden devam ederek, SON HAMLEYE doğru ilerlediğimiz mücadelenin adıdır! VE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE TAÇLANDIRACAĞIMIZ BU MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ SON HAMLESİNİN HALK TARAFINDAN-BİZLER TARAFINDAN YAPILACAĞI GÜNÜN adıdır “24 HAZİRAN”!

KİMLERE KARŞI MI yol alacağız, son virajı döneceğiz?

Yabancı ülkelerin gizli servisleri ile iç içe girmiş terör örgütlerine ve onların “siyasi parti gibi” görünen bazı uzantılarına karşı!

GAZİ’nin koltuğunda “oturduğunu” iddia edip, FETÖ’den emir alanlara karşı!

FETÖ terör örgütü ve yabancı gizli servislerin ortaklığında zorlama ile kurdurulan siyasi oluşumlar-ittifaklar ve zorlama adaylarına karşı!

200 yıldır bu coğrafyayı sömüren, HALKI DIŞLAYIP İKTİDARI VESAYET ODAKLARINA TESLİM EDEN, “sözde DEMOKRATİK sistemin” YERİNDE KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ MANİPÜLASYONU HATTA FİZİKİ DARBEYİ YAPMAYA KALKAN EMPERYALİSTLERE KARŞI!

Kanımızı her anlamda emen YERLEŞİK DÜZEN ve uzantılarına karşı!

Ülkemizi, coğrafyamızı elimizden almaya çalışanlara karşı!

KISACASI; BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİ YÜZYILLARDIR YOK SAYAN, BİZİM OLANA SAYGI DUYMAYAN, DEĞERLERİMİZİ ÇALAN, HANGİ KOLTUKTA OTURURSA OTURSUN “BİZDEN GÖRÜNÜP” BİZDEN OLMAYAN, EMPERYALİSTLERDEN EMİR ALAN VE TÜRKLÜĞÜMÜZE-İSLAM’a-TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞI GİBİ DEĞERLERİMİZE saldıran iç-dış odaklara karşı BU COĞRAFYADAKİ KAVGAMIZDA SON VE TARİHİ ADIMI ATARAK, ÜLKEYİ, MİLLETİMİZE, HALKIMIZA, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE, KALICI OLARAK TESLİM EDECEĞİMİZ GÜNÜN ADIDIR “24 HAZİRAN”…

ŞİMDİDEN HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN…