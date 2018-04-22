200 yıllık “Batı hayranlığı” saçmalığı sona eriyor!

Yiğit Bulut / Star

AB ve ABD her türlü karşı adımı atıyorlar ve hala Türkiye hakkında sanki “karar verici” gibi açıklama yapıyorlar.

Son olarak terör örgütlerine binlerce tır silah veren ABD’nin “olağanüstü hal” açıklamasını gördük! ŞAKA GİBİ! DESTEKLEDİKLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ TÜRKİYE’DE DARBE YAPMAYA KALKIYOR, TÜRKİYE KENDİNİ SAVUNURKEN OLAĞANÜSTÜ HAL MEKANİZMASINI HAREKETE GEÇİRİYOR, SEBEP OLANLAR KALKIP BİR DE RACON KESİYOR! HAYDİ KARDEŞ YOLUNUZA!

Sevgili dostlar, TEK YOL VAR; “KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ…

“Yapamayız” diyenleri duyar gibiyim…

NELER YAPTIĞIMIZA DİKKATLİ BAKALIM VE KENDİMİZE İNANALIM…

YAPARIZ, YAPTIK, YAPACAĞIZ…

Kendine “medeni” diyen BATI oyunları bu coğrafya ve bu ülkede SON BULACAK!

Osmanlı’da 1800’lerden itibaren başlayan “Batı hayranlığı” ve “her güzel ve iyi olan ancak Batı’dan bize gelir” virüsü, Devlet kadrolarına da bulaşınca, sonuç kaçınılmaz oldu; EMPERYALİST BATI ÜLKELERİ OSMAN’LIYI İLK ÖNCE KÜLTÜREL, SONRA PSİKOLOJİK, SONRA FİNANSAL VE SON OLARAK DA FİZİKİ OLARAK PARÇALADI…

Kurtuluş savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması BATI EMPERYALİZM’ine bir karşı duruş ve başkaldırıydı ama Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra “BATI HAYRANLIĞI VİRÜSÜ” Devlet kadrolarına bulaşmaya devam etti… 1933 sonrası Gazi’nin Çankaya Köşkü’ne hapsedilmesiyle birlikte BATI HAYRANI-BATI İŞBİRLİKÇİSİ kafalar DEVLET’i DAHA RAHAT ele geçirdi ve Türkiye, zaman zaman bu “deli gömleğini” yırtmaya çalışmasına rağmen, her zaman bu tuzağa her yöntem denenerek hapsedildi! Ne zamana kadar?

2003’te HALKIN İÇİNDEN BİR LİDER ÇIKIP, HALKIN İSTEĞİ VE DESTEĞİ İLE İKTİDAR DENKLEMİNİ YENİDEN YAZIP, 200 YILLIK BU TUZAĞI BOZANA, KİRLİ SİSTEMİ YIKANA KADAR…

SON SÖZ: REİS, YOLU AÇTI, BU TOPRAKLAR ÜRETİM GÖRDÜ… 1800’LERDEN BAŞLAYAN ESARET BİTTİ! BİTİYOR! “BATI HAYRANLIĞI” VİRÜSÜ KURUM VE KURULUŞLARDAN TEMİZLENİYOR VE YERLİ-MİLLİ ZİHİN KODLARI YAZILIYOR! GÖZÜMÜZ AYDIN, GELECEĞİMİZ PARLAK VE ESERİMİZ KUTLU OLSUN!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE, YAŞASIN BATIN ZULMÜNDEN KURTULAN İSLAM-TÜRK COĞRAFYASI…

HER ALANDA KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ… YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM…