25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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Takıma karşı arsa oyunu!

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Kemal Belgin

FENERBAHÇE, hiç tartışmasız rakibe karşı daha kaliteli elemanlardan kuruludur. Antalyaspor, hele başta Eto’o krizi gibi şöhretli oyuncularla yaşadığı krizlerin etkisinde iken ve de orta sahası yokken zaten direnemezdi.

Benim bu maçta en çok üzerinde duracağım nokta futbolumuzu bir illet gibi saran savunmadan rakibin durumunu gözetmeden çıkmaya çalışmalardır. Fenerbahçe’nin yediği gol ve rakibin yediği üçüncü gol gibi. Şayet rakip kendi alanına çekilmiş de sana sahayı bırakmış ise pasla çıkmaya bak ama rakip birebir gibi basarken pasla çıkılır mı hiç? Bunu teknik direktörler emrediyorsa vah ki vah! Yok futbolcu kafası ise o zaman kenardaki sorumlu ne iş yapar?

Fenerbahçe’nin artık, cezalısı, sakatı yoksa ideal haline gelmiş kadrosu yine bence Atııf’ın önderliğinde, Topal ve Sousa’nın da katılımıyla sahaya yerleşir. Dirar ve Soldado da bu işe ortaklık yapıyorlar. Şener de yardımcı aktör... Buna karşılık Antalyaspor’un orta alanı hemen hemen yok gibi idi. Şayet ilk yarıda ve hatta maçın büyük bölümünde Sangare de olmasaydı konuk takım topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar bile getiremezdi.

Aykut Kocaman maçta önemli bir hamle daha yaptı. O da sarı kart cezası sınırında olan oyuncularından Dirar ve Soldado’yu aldıktan sonra her ihtimale karşı takımın lideri Atııf’ı da kenara çekti. Rakip mi? Ne yapsa boş idi zaten...

Şimdi Fenerbahçe ligin geri kalan maçlarını galibiyetle kapatmak adına önemli adımlardan birini daha attı. Fikstüre bakınca da sanki geri kalanını da rahatça cebe indirecek. O zaman mı? Beklemede kalacak. Tek dezavantajı Beşiktaş’a karşı olan ikili averajda geri kalışı. Galatasaray’a karşı genel averajda geride ama ligin geri kalanına baktığınızda Fenerbahçe’nin bu durumu lehine çevirebilecek durumu var. Bence Osmanlıspor maçını geçerse Başakşehirspor zor rakip durumdadır.

Bu arada maçın hakemine iki çift laf edelim. Antalyasporlu futbolcuya sarı kart çektiniz beyefendi. Tamam da Celutska’nın kaşını dirseği ile açan Atıff’a neden kart yok? Fenerbahçe’nin üçüncü golü olması gereken korner sonrası ne vardı ki yardımcınıza inanıp golü iptal ettiniz?

Bitti mi? Hayır! Ben bu ülkede iki ünlü futbolcunun yere yatışlarında sakatlandıklarına bir türlü inanamadım. Bunlardan biri Gökhan Gönül diğeri ise Mehmet Topal’dır. Bunu da buraya not edeyim dedim.

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