Bu kararı dünya örnek almalı!

Kemal Belgin / Milli Gazete

BAŞLIĞA bakınca hemen öfkeye kapılabilirsiniz, sahiden bu düşüncede olduğum kuşkusu ile... Ama bu başlık malum kararı ciddiye almama anlamı taşımaktadır. Ne yani, her tarafı eyyam dolu bu kararı dünyada örnek alacak bir tek ülke var mıdır acaba? Bunlar FİFA’da da, UEFA’da da kara kaplı deftere geçmektedir. Bunun sonuçlarına ne yazık ki bu ülkede hiç suçu, kabahati olmayanlar da katlanmak zorunda kalacaklardır.

Şimdi şu malum iki kademeli kararı bir açalım bakalım... Buradan başlayalım. Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe’ye tarihin en ciddi para cezası kesilmiştir. Tam bir milyon Türk lirası... Bununla da kalınmamış bundan sonraki kupa maçlarından üç tanesinde stada seyirci alınmaması kararına varılmıştır. Fenerbahçe’nin stat resmi görevlilerinden Ali Bozan’a 45 gün, Gökhan Uyanık’a 90 gün ceza kesilmiştir. Gerekçe de, rakip takımın sahadaki elemanlarına saldırıda bulunmaktır. Beşiktaş’a da taraftarı merdiven boşluklarından birini boş bırakmadığı için 2 bin 500 lira ile birlikte 45 bin lira ceza verilmiştir. Yine Beşiktaş’tan bir görevli olan Erdinç Gültekin’e de yine saldırıdan 45 gün ceza kesilmiştir. Kaleci Tolga’ya 13 bin lira ile bir maç ceza uygun görülmüştür. Şenol Güneş’e Aykut Kocaman ile Aziz Bey’in ifade ettikleri gibi sahtekârlık yaptığı gerekçesiyle hiç ceza çıkmamıştır. Hayret değil mi, Aykut, Aziz ve Şekip Beyler!

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu da yukarıdaki tabloya, kaç saat baktılar bilemem, baktıktan sonra, derin derin inceledikten(!) sonra maçın tatil edildiği dakikadan itibaren seyircisiz oynamasına karar vermiştir.

Şimdi buraya kadar yazılanları alt alta bir toplayın bakalım, FİFA ve UEFA, ya da dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, Patagonya dâhil, bu maçla ilgili nasıl bir karar çıkardı? Ev sahibine 1 milyon ceza, ev sahibine üç maç seyircisiz ceza, resmi görevlilerine cezalar... Rakibe kesilen cezalar içinde de tam bir eyyam bulunmaktadır. O da Pepe’ye sadece bir maç verip, Galatasaray’a karşı oynanacak ve şampiyonluğu ciddi şekilde etkileyecek maçta oynaması sağlanmasıdır. Malatyaspor maçında tribünde oturan kaleci Tolga da cezası çekmiş mi sayılır?

Yürüyün be, ancak gidersiniz! Sonra mı? Türk futbolu müthiş bir şekilde ivme kazanır ve de dünyayı yerle bir eder... Pardon unutuyordum; siz siz olun diğer kulüpler bu cezalara göre maçları “komplolarla” doldurunuz!