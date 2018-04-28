28 Nisan 2018 Cumartesi13 Şaban 1439
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Futbolu ne hale getirdik!

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Kemal Belgin

TÜRKİYE Futbol Federasyonu yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile ilgili kararını bir hafta geçtikten sonra açıklamıştı. Karar, maçın kaldığı yerden devamını içerirken, ev sahibi aleyhine tonla madde içerirken, az biraz da konuk takım seyircisinin merdiven boşluklarını boş bırakmadığı gerekçesi ile yüklüydü. Tekrar edelim, dünya haritasının neresinde olursa olsun yaşadıklarımızla ilgili benzer bir karar alınmazdı. Şimdi ne olacaktı?

Ve olan oldu. Beşiktaş yönetimi, divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırarak, akıl danıştı diyelim, bence tarihi bir karara imza attı. Bu karar, 57. dakikadan itibaren devam edecek rövanş maçına çıkmama yolunda idi. Böylece aranan hak, Beşiktaş Kulübü cephesinde, tabii ki kendince yerini buluyordu.

Şimdi ne mi olur? Beşiktaş 3-0 hükmen yenik sayılır ve yine ünlü federasyonunun talimatları içinde bulunan yan cezayı da yer. Yani teknik direktörü yaralanan, maçta bir türlü korner attırılmayan, bütün bunlar üzerine hakemin temsilcilerle birlikte vardığı tatil kararına Beşiktaş Kulübü evet demiş ve federasyonun aldığı kararı protesto etmiştir.

Devamla, Fenerbahçe’nin tarihini bilmeyen yönetimi ise belki de tazminat da ister. Hatta Beşiktaş’ın bundan böyle Türkiye Kupası maçlarına uzuuuun bir süre katılmaması da talep edebilir. Eh tarihi bilmeyenlerin böyle bir yola başvurmalarını beklemek de pek hayalcilik olmaz sanırım.

Ve son kelimeler... Bu karar bundan böyle bütün takımlara kötü bir örnek olacaktır. Ve siz futbolseverler bundan böyle nelere tanık olacaksınız nelere... Bu arada birileri Güney Doğu Anadolu’daki bir maçtan söz edip onun da tekrarlandığını dile getirdiler. Yapmayınız yahu! Bu ülkede hangi önemli ve örnek olması beklenen karar siyaset üzerinden alınmamıştır ki?  Siz ne dersiniz? O zamanlar adı Büyükşehir Belediyespor olan takımla Diyarbakırspor’un tatil edilen oyunundan sonra, iki defa sahadan çekilmeye ya da tatile sebep olmak küme düşürülmeyi gerektirirken, bir anda bu sayı dörde çıkartılmıştır... Hani neme lazım... Oralarda kaynama var ya...

Herkese hayırlı işler, bol güneşler! Özerk Futbol Yasası çıkmadan sanki daha mı modern davranabiliyorduk?

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