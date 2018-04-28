Beştepe’yi satmak!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyleyen CHP’li Muharrem İnce, “Seçilirsem Beştepe’yi satacağım” diyor.

Böyle bir zihniyeti anlamakta gerçekten güçlük çektiğimizi ifade etmeliyiz.

Çünkü Beştepe gibi bir külliyeye karşı olmanın başka bir şey olduğunu, yapılmış ortaya çıkmış bir şeyi satmaya kalkışmanın ise çok daha farklı bir şey olduğunu düşünüyoruz.

Neden böyle bir külliye değerlendirilmek istenmez de hemen satılmaya kalkışılır?

Kime satacaksınız?

Kaça satacaksınız?

Niye satacaksınız?

“Çankaya’ya geçer otururum” mantığı ile ne kazanılacaktır?

Çankaya atıl duran boş bir mekân ve boş bir makam değil ki! Muharrem İnce’nin önerisi popülist bir öneri olabilir.

Halkın kulağına hoş da gelebilir.

Ama netice itibariyle faydasız bir öneridir. Muharrem İnce’nin kulağa hoş gelen bir başka önerisi de seçildiği takdirde etrafında koruma ordusu olmadan sokakta tek başına yürüyebilme hayali.

Tek başına bisikletiyle dolaşabilme hayali Türkiye gerçekleri ile örtüşen bir hayal değil ki1

O makama kim gelirse gelsin koruma ordusu ile yaşamaya peşinen mahkûm olmayı kabul etmek zorunda.

Böylesine kabul olmayacak dualara amin deme yerine koruma ordusunu daraltacağım falan denilse belki daha gerçekçi olunur.

Hiç tahmin etmiyor ve ihtimal vermiyoruz ama Muharrem İnce gibi bir isim o makama gelecek olsa ilk bir iki gün içinde yaşanacak bir dizi olayın ardından koruma orduları hemen kıymete binecektir.

İnce keşke daha akla yatkın öneriler ile adaylığını açıklamış olsaydı.

Bu öneriler bize, “Nasıl olsa seçilemeyeceğim aklıma geleni söyleyeyim” mantığı ile yapılmış öneriler gibi gelmiyor. Bir yanıma muhafazakâr, bir yanıma milliyetçi, bir yanıma alevi, bir yanıma Kürt yardımcı alacağım ve huzuru sağlayacağım vaadi de pek ayakları yere basan bir vaat gibi görünmüyor.

Bu yardımcıların her biri kendisini başka bir yöne doğru çekmek isteyeceği için ne huzur sağlayabilir ne de millet rahat yüzü görür.

Evet, Beştepe’yi satacağım diye yola çıkanlara milletin prim vereceğine ise hiç ihtimal veremiyoruz.

Bu vaatler üzerine bir süre konuşulur sonra da gülünür.

Bakalım öteki adaylar ne vaatler verecekler?

Bakarsınız İnce ile yarışmaya kalkanlar bile çıkabilir!