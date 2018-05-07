07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Muhalefet yapınca!

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Zeki Ceyhan

İktidar kanadı kendi aralarında ittifak yapınca bunun adı, “Tarihi bir gün yaşanıyor” oluyor.

Muhalefet kanadı da kendi aralarında aynı arayışa girince bunun adı, “Menfaat ortaklığı olarak” konuluyor.

Yani AKP ile MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı göklere çıkarılırken; SP, İYİ Parti, CHP ve Demokrat Partinin bir araya gelip bir ittifak kurmaya çalışmaları yerden yere vuruluyor.

Menfaat ortaklığından tutun da çıkarcılığa kadar bir sürü laf ediliyor.

AKP ve MHP’nin kurmuş olduğu Cumhur İttifakı daha istikrarlı bir yönetime kavuşmak için atılmış zaruri bir adım olarak takdim ediliyor.

Evet, iktidar partisi yıllardır “istikrar” lafını dilinden düşürmüyor.

Her ne yaparsa “istikrarı sağlamak” için yaptığını söylüyor.

Ama gözlenip durulan o istikrar bir türlü sağlanamıyor.

Korkarız ki kurulmak istenen Cumhurbaşkanlığı sistemi de aranan istikrarı sağlamaya yetmeyecek.

Kanımızca istikrarı sağlamak için atılan adımlar doğru adımlar olmaktan çok uzak.

Çünkü iktidar partisi sözcülerinin kullanmış oldukları söylemler insanları bir araya getirmekten oldukça uzak söylemler.

Sürekli kutuplaşma teşvik ediliyor.

Sürekli gerginlik politikası izleniyor.

İstikrarı sağlayacağız derken istikrarı daha da bozmalarından ciddi olarak endişeliyiz.

İşlerin giderek kontrolden çıkmasından ve bugünleri arar hale gelme korkusunu taşıyoruz.

Ekonomik göstergeler hayra alâmet değil.

Dış politikada ciddi sıkıntıların yaşandığı da herkesin malumu!

Hâl böyle olunca gelecek adına kaygılanmamak ne mümkün.

Parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilince işlerin bir çırpıda düzeleceği söylenebilir mi?

Ne söylenebilir ne de beklenebilir!

İktidar sözcüleri sıkça “eski alışkanlıklardan” yakınıyorlar ve mevcut sistemin bu yüzden iyi işlemediğini ileri sürüyorlar.

Yeni sistem de “eski alışkanlıkların” zuhur etmeyeceğinin bir garantisi var mı?

Baksanıza eski alışkanlıkları hâlâ sürüyor ve kendileri yapınca göklere çıkarılan uygulamalar muhalefet tarafından yapılmaya çalışılınca adı menfaat ortaklığı olarak konuluyor.

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