Ekrandan ve gazetelerden...

Kemal Belgin / Milli Gazete

BEN bu hafta Gençlerbirliği maçının tamamını izleyemedim. Parça parça baktım ama o bitime beş dakika kala olan gelişmeyi sonradan öğrendim. Şu ünlü Pogba’nın ağabeyi bitime beş dakika formasını çıkartıp sahadan gitmiş. Güya kötü oyundan dolayı arkadaşlarını protesto etmiş. Ne var ki bize imza atarken sözleşmesinde böyle bir kepazelik için yer yoktur... Ama burası Türkiye ya...

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Aykut Kocaman son maçtan önce ve sonra, yine bülbül kesildi. Konuşmalarının bir yerinde de sanki sezon sonu yokum gibilerinden bir cümle da kullandı. Tabii tedavi gerekirdi bu söylemlere. Doktordan da emir geldi ve kongreyi etkilememek, yani kazananı etki altında bırakmamak lig bitince istifa edeceğini belirtti. Ne hava değil mi?

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Bu federasyonun dünyada eşi olmadığına kim varsa bahse girerim. Baksanıza, ligin bitimine iki hafta kalmış, Süper Lig’e terfi maçlarına sadece üç gün varken, tutuyor, cezalı yöneticilerin bu maçları izleyebileceğini açıklıyor. Yahu beyler, orası futbolla oyuncak gibi oynama yeri değildir. Tamam özerksiziniz de, ama kurallarla, statülerle istediğiniz gibi oynayamazsınız.

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Şu televizyon yorumcularının büyük bir kısmı gerçekten de komik. Ya da bilgi kıtlığından o hale geliyorlar. Efendim Samet Aybaba neden son saniye golüne sevinmemiş? Acaba bunun altında ne varmış? Elinizin körü vardı. Zaten Samet hoca da maç sonrası, on kişi kalmış rakip karşısında pozisyona girememe sıkıntısından kahrolduğunu söyledi.

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Dönüp dolaşıp Aykut hocaya geliyoruz. Ama hak etmiyor mu? Düne kadar neden maçlar aynı saat ve aynı günde oynanmıyor diye yangın yapmadı mı, kendi sesi ve kendi görüntüsünden? Eee peki şimdi Karabükspor maçı neden Pazartesi günü de, Başakşehirspor Cuma, Galatasaray Cumartesi, Beşiktaş Pazar? Yaşar Usta adlı okurum da sanırım ilgilenir... Ama maç izlemesini bilmeyen ne der onu da bilemem tabii ki...

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Bizim Erman Toroğlu dedi ki, “Şayet Şenol devam ederse, gelecek sezon Beşiktaş ne olur görürüz...” Yahu, takımı iki sezon üst üste şampiyon yapan, üçüncü sezon Şampiyonlar Ligi’ni gurup maçlarını namağlup lider bitiren, hâlâ da matematikselşampiyonluk şansı olan hoca neden değişsin ki? Yapmayınız, etmeyiniz, bakınız Arsen Wenger 22 senede sadece üç defa şampiyon oldu...