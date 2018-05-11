11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:44Öğle 13:07İkindi 17:00Akşam 20:17Yatsı 21:54
    • 15°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 102.381 1.59
  • Altın: 179,942 -0.56
  • Dolar: 4,2383 -1.73
  • Euro: 5,0479 -1.27

Çoğunluğu kaybetme kaygısı!

» »
Zeki Ceyhan

 

İktidar sözcüleri Erdoğan’ın seçimi kazanacağına kesin gözü ile bakarak Meclis’te “çoğunluğu sağlamalarının” şart olduğunu söylüyor.

Bu ne demektir?

Bu hâl Meclis’te çoğunluk sağlama konusunda çok ciddi kaygılar taşıdıklarının bir göstergesidir.

AKP-MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı’na karşı muhalefet partileri tarafından kurulan ittifak iktidar sözcülerinin gözünü bir hayli korkutmuşa benziyor.

Yani Meclis’te çoğunluğu sağlamalarının çok güç olacağını fark etmiş gibiler.

Sadece Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin arzulanan istikrarı sağlayamayacağı aşikâr!

Atılması gereken daha bir sürü adım var. Ve bunun için de, “Meclis’te çoğunluk şart” diyorlar.

Bu nedenle, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz Erdoğan’a ama parlamento seçimlerinde AKP’ye oy vermeyiz” diyenler “münafıklar çetesi” olarak adlandırılıyor.

Peki, böyle bir tanımlama “AKP’ye oy vermeyiz” diyenlerin bu fikirden caymalarını sağlıyor mu?

Ne gezer!

Böyle suçlamalar onları AKP’ye oy vermeye yöneltemediği gibi Erdoğan’a verecekleri oyu da tartışmalı hale getiriyor. Kanımızca iktidar partisi kurmaylarının en büyük hatası pek çok şeyi kendi kafalarına göre yapmaya çalışmaları.

İstikrar sağlayacağız diye öylesine ters adımlar atıyorlar ki istikrarı daha çok bozmaktan başka bir şey yapmış olmuyorlar.

Yani iktidar kurmaylarının evdeki hesapları çarşıya uymuyor.

Hesapları tutmayınca da hırçınlaşıp kendileri gibi düşünmeyen herkesi hain, “Erdoğan’a oy veririz ama AKP’ye asla” diyenleri de hemen “münafık” ilan ediyorlar.

Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar.

15 yıldır iktidar koltuklarında oturmanın verdiği özgüvenle bu durumun aynen devam edeceğini sanıyor olmalılar.

Oysa köprülerin altından o kadar çok su akmış durumda ki!

Hiçbir şey aynı kalmıyor.

Çok şey değişiyor.

İnsanlar hep aynı yüzleri görmekten bıkıp usanıyorlar.

Ve de vaatlerin aslının astarının çıkmaması insanları yeni arayışlar içine itiyor. İktidar sözcülerinin “çoğunluğu kaybetme kaygısını” çok haklı bir kaygı olarak görüyoruz. Ancak ne var ki söz konusu kaygı ile daha büyük yanlışlara düşmeleri kaçınılmaz gibi görünüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri