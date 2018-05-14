Bütün “şer odakları” 33 köşede birleşse; BAŞARAMAYACAKLAR!

Yiğit Bulut / Star

SEVGİLİ DOSTLAR, YOLA ÇIKAN TÜRK DEVLETİ VE TÜRK MİLLETİNE KARŞI BÜTÜN ŞER ODAKLARI “33 KÖŞEDE” BİRLEŞSELER, BİZİ YOLUMUZDAN ASLA ALI KOYAMAYACAKLAR!

ŞİMDİ GELELİM BİLMEMİZ GEREKENLERE…

Neleri BİLMEDEN BUGÜNLERİ anlayamayız?

Kısaca arz etmeye çalışayım:

1- Bu topraklarda ‘varolma’ kavgamızın en az 2000 yıllık olduğunu ve 1071’den de önce “BURADA” olduğumuzu...VE YÜCE ALLAH İZİN VERDİKÇE, HEP OLACAĞIMIZI!

2- Enver, Talat ve Cemal paşaların ‘Cumhuriyet’in kurulmasına aylar kala’ nasıl bu dünyadan ayrıldıklarını...

3- Abdülhamid’in ‘Filistin topraklarını’ Siyonistlerin taleplerine uygun olarak vermemesi sonucu Enver’in nasıl parladığını-parlatıldığını...ABDÜLHAMİD HAN’a içeriden nasıl ihanet edildiğini !

4- 1917’den itibaren Enver Paşa ve çevresindekilerin hatalarını anlayarak Almanlara cephe almaya başladığını...

5- Ermenilerin ‘yer değiştirmesi’ ile ilgili tüm emirlerin Alman subaylar tarafından verildiğini...

6- Gazi Mustafa Kemal’in Anadolu topraklarına ‘padişah yaveri’ sıfatıyla çıktığını...

7- Çanakkale’de yüz binlerce ‘okumuş gencin’ şehit olmasının ülkenin ‘düşünce yapısını’ çökertip nasıl yeniden yoğrulabilir hale getirdiğini...

8- Kurtuluş Savaşı’nın, daha doğrusu ‘Onlar ve Biz’ arasındaki savaşın asla bitmediğini...HATTA 2008’DEN İTİBAREN DAHA DA ŞİDDETLENDİĞİNİ…

9- Turgut Özal’ın ‘eceliyle’ ölmediğini...Ümmet’e, Millet’e hizmet eden liderlerin hepsinin her zaman “HEDEF OLDUĞUNU”…Emperyalist Odaklar ve köpeklerinin neden bu kadar çok Erdoğan’a saldırdıklarını !

10- Fatih Sultan Mehmed’den bugüne ‘BİZ’i genleştirmek isteyen’ liderlerimizin, hep ağır iç-dış saldırı ve ihanet altında olduklarını !

11- Fatih’in, ‘zehirlenmese’ Roma ve Vatikan’ı almak için yola çıktığını...

12- Protestanlığı ortaya atanların Osmanlı padişahı ile ‘ilişkisini’...

13- 1960, 1980 ve diğer ‘darbelerin’, içerideki ‘dış odakların uzantıları’ tarafından planlandığını...

14- Muhsin Yazıcıoğlu-Kosova ilişkisinin detaylarını...

15- Yazıcıoğlu’nun helikopteri KAZA GEÇİRDİKTEN 1 SAAT SONRA valinin de ‘Bulduk’ açıklaması yaptığını...

16- Avrupa Birliği üyelik sürecinin, AVRUPA ADINA, tamamen ‘uydurma’ olduğunu ve Türklerin ‘Avrupa kıtasından atılma’ savaşının hâlâ devam ettiğini...

17- Doktor Ahmet Sadık’ın ‘trafik Kazası’ sanılan şüpheli olayda nasıl hayatını kaybettiğini...

18- Çatlı’nın Kosta Rika’da ‘darbe yapmak’ için aylarca konu hakkında çalıştığını ve kimler tarafından görevlendirildiğini...

19- ASELSAN’da görevli ‘intihar ettiği öne sürülen’ mühendislerin ‘milli yazılım projesinde görevli olduğunu’...

20- İran’ın nükleer tesislerinin başta Fransa olmak üzere Avrupalı firmalar tarafından Irak’la birlikte desteklendiğini...

21- Üzeyir Garih’in neden ve nasıl, kimler tarafından öldürüldüğünü...

22- Garih’in hangi projelerde yer aldığını...

23- En önemlisi Hasdal’da askerlik yapan Yener Yermez’in Garih’i öldürdükten sonra neden yeniden Hasdal’a döndüğünü...

24- Bizans’ın topraklarının alındığını ama ‘hâlâ BİZANS’ın tam olarak bitirilemediğini’, uzantılarının ‘Türkiye Cumhuriyeti’ içinde devam ettiğini...

25- Haydar Aliyev darbesinin nasıl ve nerede planlandığını...

26- Adı ne olursa olsun bugün çökmeye başlayan ‘milli-ulusal görünen’ BAZI yapılanmaların aslında ‘MİLLİ OLMAMIZA’ engel olmak için “dış odak” tarafından içeride tesis edildiğini...

27- ‘Finansal Oligarşik Vesayet Odakları’ ve diğer yapıların devlete kafa tutacak güce dönem dönem eriştiğini ve hükümetleri düşürdüğünü...2008’den sonra içeride etkilerini kaybetmeye başladıklarını ama hala tam olarak bitmediklerini…

28- 2001 krizinin neden, nasıl, kimler tarafından tezgâhlandığını ve Derviş’in Türkiye’ye gönderileceğini 1999 yılından itibaren bildiğini...

29- Türkiye’yi krize sokan IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’ın sonrasında İsrail Merkez Bankası Başkanı olduğunu...

30- 2003’te Kuzey Irak’ta ‘başımıza geçen çuvalın’ önemli bir mesaj içerdiğini ve mesajı verenlerin sonra bu ‘ana tezinden’ vazgeçmek zorunda kaldıklarını...BUGÜNLERDE YİNE 2003 SÜLEYMANİYE HAYALİ GÖRDÜKLERİNİ…

31- Türkiye’nin artık ORTADOĞU VE ORTA ASYA’daki yeni denklemin en güçlü BİLEŞENİ olduğunu...

32- HER ŞEYE RAĞMEN Türk Devleti’nin güçlü olduğunu ve geçmişte zaman zaman ‘içeriden hatta en tepeden ele geçirilmesine’ rağmen özellikle 2005 sonrası attığı adımlarla bugünlere geldiğini ve 1600’den bugüne ‘bu toprakların’ en parlak dönemlerinden birini yaşadığını...

33- Ve bu yazının neden 33 madde’ yazıldığını...‘33’ün BİZ olana nasıl’ kastettiğini…VE 2008’DEN BUGÜNE AĞIR SALDIRI ALTINDA OLMAMIZA HATTA DARBE-İŞGAL GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN 33’Ü DE 33 KÖŞEDE BİR ARAYA GELSELER, BÜTÜN ŞER ODAKLARINA HAKKETTİKLERİ CEVABI VERECEĞİMİZİ…