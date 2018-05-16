Kendine 'medeni' diyenler

Yiğit Bulut / Star

“Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü?”

VEYA ŞÖYLE SORALIM; KENDİLERİNE “MEDENİ” DİYEN ÜLKELER, ÜLKEMİZ, COĞRAFYAMIZ, MİLLETİMİZ, ÜMMETİMİZ için hayırlı bir rüya gördüler mi?

Kendine “Batı” diyen, kendine “medeniyet” diyen coğrafya tam olarak niyetini ortaya koymaya, coğrafyamız ve ülkemiz hakkındaki “emperyalist” emellerini sergilemeye başladı…

İsrail, Amerika desteğiyle Müslümanlara karşı soykırım yapıyor, Türkiye hariç dünya genelinde doğru düzgün ses bile çıkmıyor…

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın eskiden yaptığı konuşmadan bir bölümü aynen aktarmak istiyorum;

“…Açık, net söylüyorum; benim uluslararası bu saldırılardan en ufak bir korkum, endişem yoktur. Benim için aslolan milletimdir. Milletim ne diyor? Aslolan budur. Yoksa, 'Batı ne diyor?' Batı bizim için hiçbir zaman hayırlı rüya gördü mü? Görmüyor. 53 sene Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen Türkiye için Batı'dan biz ne bekleyeceğiz. Kendimizi aldatmayalım. Biz kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz."

Sevgili dostlar, devletin “En Noktasından”, SEÇİLMİŞ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN tarafından verilen mesaj çok açık; kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, kendi yolumuza gideceğiz”… COĞRAFYAMIZIN, MİLLETİMİZİN, ÜMMETİMİZİN UMUDUYUZ, OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Sevgili dostlar, Devlet’in zirvesi tarafından AÇIĞA ÇIKARILAN VE “KENDİNE MEDENİ” diyenler tarafından ortaya konan çok açık; BU OYUNUN, BU OYALAMANIN sonuna geldik... Bir vatandaş olarak yıllardır bizi oyalayan BATI’nın GERÇEK KARANLIK YÜZÜNÜN deşifre olmasından ve bu ülkenin insanlarının bunu görmesinden umutluyum... Unutmayalım; coğrafyamızı tam 100 yıl önce işgal eden, bebekleri süngülerin ucuna takan, insanlarımızı camilere kapatıp yakan yıkanlar, bugün SOYKIRIM YAPAN İSRAİL’e sessiz kalarak ve açıkça DESTEK VERENLERDİ!

ÖNEMLİ NOT: 1800’LERİN BAŞINDA COĞRAFYAMIZI İŞGAL ETMEK İSTEYEN EMPERYALİSTLER VE KÖPEKLERİ, 1900’LERDE VE 2000’LERDE YENİDEN GELDİLER… GELDİLER VE CEVAPLARINI ALDILAR, KİMSE ŞÜPHE ETMESİN; YENİDEN EN AĞIR ŞEKİLDE ALACAKLAR…

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…

BM, HAYDİ 5’TEN BÜYÜK OLDUĞUNU KANITLA! DİKİL KATİL İSRAİL’İN KARŞISINA!