Şu yabancı işi ne olacak?

Kemal Belgin / Milli Gazete

EFENDİM önümüzde Dünya Kupası var. Kadrolar açıklanıyor. Benim de ve de bazı futbol meraklılarının merakı da bizim ligden acaba kaç yabancı Rusya’da, bırakın oynamayı, en azından sahaya çıkacak.

Evet, Brezilya’daki futbol alış verişindeki çok etkin tüccarlar, son hamlelerinde ne kadar aldatıcı olduklarını bir kere daha ortaya koymuş oldular. Ben bunların içinde federasyonla bağlantısı olanların da varlığından eminim. Bunu daha önce de yazdım ve söyledim. Bakınız bizim ligin muhteşemlerinden(!) Talisca son hazırlık maçlarının ikisine çağrılmış ama bir dakika bir oynatılmamıştı. İşte en açık kanıt... Şimdi kadroda yok. Fenerbahçe’nin gollerinin çokluğuna sahip Guiliano her ne kadar bizim spor basını tarafından şişirildikçe şişirilmiş olmasına rağmen o da kadroda yok.

Devam edelim mi? Valbuena ve Benzema da Fransa kadrosunda yoklar. Bunların durumu biraz Brezilyalılardan farklı tabii... Ancak ne var ki Batı’da her şeyden önce prensipler, temel kurallar ön planda tutulur milli kadrolar belirlenirken bile... Bu ikili bundan bir süre önce bir olaya karışmışlardı ve Didier Deschamps onları kapının önüne koymuştu. Oysa ikisi de ilk on bir adamı idiler. Ama prensipler her şeyden önce geliyor oralarda. Biz de mi? Yahu biz Arda’yı bile Milli Takım’a geri getirdik. Artık gerisini siz düşünün.

Kupaya katılacak özellikle Avrupa Kıtası dışındaki kıtaların takımlarında bizim ligden bazı oyuncular var. Ancak ne var ki o ülkelerin kupadaki iddiaları nedir?

Şimdi nereye geleceğiz. Şu yabancı işini yeniden gözden geçirmek gerekir. Sayıyı serbest bırakınız ama en azından son sezon milli takımda üç defa oynamak, ya da Avrupa Kupaları’ndan her hangi birinde en az üç maç yer almış olmak gibi kriterler getirebilirsiniz. Böylece hem dövizler boşa gitmez, hem de takımlardaki futbol kalitesi artar. Bilmem anlatabildim mi?

Pardon bitirmeden şu Arda meselesine de değinelim. Gerçi başlıkla ve konu ile ilgili gözükmüyor gibi ama bakınız nasıl bağlantısı var. Şayet örneğin İngiltere’de bir futbol aynı suçları işleseydi acaba ne kadar ceza alırdı? Lütfen dostlarınız varsa oralarda onlara sorunuz.