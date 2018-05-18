İhlâs Olmazsa

M. Şevket Eygi

Yazı yazmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, gazete dergi kitap yayınlamak gibi hizmetlerde ihlâs olmazsa zihin açıklığı, sünuhat ve bereket de olmaz.

Allah rızası için ihlâsla yazan ehliyetli kişi yardıma mazhar olur, ona ışık tutulur; dünyalık için yazan bu mazhariyetlere nail olamaz.

Hadis ve siyer kitaplarında geçer: Resulullah (Salât ve selam olsun ona), Hz. Ebubekir ile birlikte Medine’ye hicret ederken, yolda birine rastlamışlar, o da oraya gidiyormuş, bir kadınla nikâhlanmak için… Efendimiz, “Ameller ancak niyetlere göredir. Kimin hicreti Allah ve Resulü içinse, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kim de dünya veya nikâhlanacağı bir kadın için hicret etmişse, onun hicreti de onadır” buyurmuşlar. (Buharî, Müslim, Ebû Dâvud)

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Her Müslüman Endonezya’daki ACEH DARÜSSELAM İslam özerk bölgesine sevgi beslemelidir. Orada İslam hukuku, İslam ahkâmı uygulanmaktadır. Orada adalet, iç barış, huzur, sükûn, asayiş, güvenlik, iffet vardır. Orada kadın haysiyetine riayet vardır. Orada kimse kadınları ve kızları eliyle veya diliyle rahatsız edemez. Orada kadınlara tecavüz edilemez. Orada seks köleliği yasaktır. Putperestlerin, ateistlerin, Sodom Gomore taraftarlarının ACEH düşmanlıkları tamamen yersizdir. Orada vahşet değil, gerçek medeniyet vardır. Zina sadece İslam’da değil, Musevilikte ve Hıristiyanlıkta da yasaktır, suçtur, büyük günahtır. Asıl vahşet zinanın meşru görülmesi, kadınlara seks gözüyle bakılmasıdır.

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İslam hukuku, hırsızın elini kesmeden önce hırsızlığın kökünü keser.

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Kısır döngü: Dönme, ateist, İslam düşmanı medya, insanları azdıran müstehcen yayınlar yapar, seksi resimler basar; bundan etkilenenler kadın ve kızlara saldırır… Yakalanabilen suçlular yakalanır, cezalandırılır ama müstehcen yayın yapanlara hiçbir şey yapılmaz. Dolaplar bu minval üzere döner durur.

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On beş senedir aynı yerde otlayan o herif için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Otlakta dolaşan inekler ve koyunlar bile ondan akıllıdır.

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Hem İslam’a hizmet edecek… Hem para kazanıp zengin olacak… Hem nefs-i emmaresini tatmin edecek… Beyim bu üçü birden olmaz.

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O muhterem zatı tanımıştım. İhlâsla hizmet etti, ücretini halktan değil Haliq’tan bekledi. Vefat etti, nur içinde yatsın… Öbürüne gelince: O bir din sömürücüsüydü. Din, dünya, para, zenginlik, şöhret, benlik, riyaset peşinde koştu, halktan ücret istedi. Sonra eceli geldi, öldü. İman ile göçebildiyse, Cenab-ı Hak taksiratını afveylesin.

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Tıp ilmi elbette muhteremdir, saygıya layıktır. Doktorluk elbette hayırlı bir meslektir. Ancak tıbbın ve doktorun hayırlısı vardır, hayırsızı vardır. İlaç sanayiinin, tıp, hastahane “endüstrisinin” hesabına çalışan tıp ve tabipler hayırlı değil, şerlidir. Allah onların şerlerinden halkımızı ve hastalarımızı kurtarsın.

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Gerçek doktor örneği: Nobel armağanı kazanmış Dr. Albert Schweitzer. Afrika’da Lambarene’de bin zahmetle, inşaatından amele gibi çalışarak cüzzamlılar için bir hastahane açtı, kendini bitirircesine insanların acılarını dindirmeye, yaralarına merhem sürmeye uğraştı. (Lütfen biyografisini ciddî kaynaklardan okuyunuz.)

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Üsküdar Sultantepesinde doktorluk yapan Sibgatullah bey de gerçek idealist örnek bir doktormuş. Muayeneye gittiği fakir hastalardan ücret almazmış. O gittikten sonra, dürüp büküp hastanın yastığının altına koymuş olduğu reçetenin içinden ilaç parası çıkarmış. (Merhum Profesör Ahmet Yüksek Özemre’nin, Hasretini Çektiğim Üsküdar kitabını okuyunuz.)

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Başladıkları yerde otlayan güdük kültürlü, dar ufuklu, donuk zekâlı kimseler İslam’a ve Ümmete hizmet edemez.

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Din hocası ve önderi geçinen o reformcu, yenilikçi, değişimci kişilere dikkat ediniz; onlar İslam’ı (bilerek ve bilmeyerek) içinden yıkmaya çalışıyor.

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Gündemsiz, beyinsiz, plansız programsız boş herifler.

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Bir insanın erkek veya kadın olması elinde değildir. Kadın yaratıldıkları için Allaha isyan edenler akıllı değil, akılsızdır. Hem de daniskası…

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Futbol futbolluktan çıktı. İçine siyaset, çeteler, mafya karıştı. Şike haberleri ayyuka çıktı. Futbol holiganlığı sınırları aştı, iç barışı zedeleyecek hale geldi. Futbolda milyarlarca dolar dönüyor. Eskiden bir ara Bizans’ta Maviler ve Yeşiller çekişmesi varmış.

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İslam düşmanı bazı medya organları birtakım düşük kadınları ve erkekleri topluma örnek gösteriyor; onların ahlaka fazilete bilgeliğe uygun olmayan kirli hayatlarını anlata anlata bitiremiyor. Bu, toplumu çürütür, çökertir.

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Bugünkü Medenî Kanunla, Ceza Kanunuyla bu toplum daha kaç yıl ayakta durabilir?

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Diyanet Başkanının bir milyon liralık lüks, ihtişamlı, şahane zırhlı otomobili halen serviste midir? Bu otomobile binmek, Resulullahın Sünnetine uygun mudur?

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Diyanet niçin yasal vesikalı KDV’li korumalı hijyenik seks köleliğine karşı çıkmıyor?

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Kur’an, Sünnet, Şeriat kriterleri mi üstün?.. AB kriterleri mi?.. Diyanet, eskiden yayınladığı CEP İLMİHALİNİ niçin yayınlamıyor?

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Beyim, çok şeyler yapabilirsiniz ama İslam’ı değiştirmek, işte bunu yapamazsınız. Bu sizi çok aşar.

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Müslümanlar!.. Yaptığınız her şey Kirâmen Kâtibîn melekleri tarafından yazılmaktadır. Yapabileceğiniz halde, yapmadığınız işler, hizmetler yüzünden de hesaba çekileceğinizi unutmayın.

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1980’li yılların başında yayın hakları bendenize ait Serdaroğlu İHYA tercümesi korsanlar tarafından basılmış ve dinî bir vakıf bu kaçak baskıdan hayli satın almıştı. O vakfa haklarımı helal etmiyorum.

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Enderun Kitabevi sahibi İsmail Özdoğan beyi rahmetle anıyorum. Dükkânı bir akademi gibiydi. Ramazanda Beyazıt Beyazsarayda bir akşam iftar verirdi. İlm ü irfana çok hizmeti geçmiştir.

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Ali İhsan Yurt otodidaktti, derin ilmi vardı, ayaklı kütüphane idi. Allah ona da rahmetiyle muamele buyursun.

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Hollanda, soğanlarını bizden aldığı lalelerle zengin oldu, dünyanın birinci lale ülkesi durumuna geldi. Biz lalecilikte çok gerilerde kaldık. Niçin niçin niçin?

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Ukrayna’daki Çernobil nükleer santralı, radyoaktif esintilerle size bir şeyler söyleyip anlatmıyor mu?

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Ramazan açlık ayı değil mi? Açlıkla terbiye değil mi?.. Öyleyse birtakım zengin Müslümanlar ihtişamlı iftar ziyafetlerinde niçin bu kadar tıkınıyor?