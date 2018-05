Galatasaray’a tebrikler Fenerbahçe’ye öğütler!

Kemal Belgin / Milli Gazete

Lig bitti. Ve de tarihinde hiç rastlanmamış, hiç yaşanmamış biçimde son haftaya ünvan peşinde dört takımı birden taşıyarak... Bunlardan üçü şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için diğeri ise kısa vadede eleme ile UEFA Avrupa ligi için mücadele edecekler durumda idiler. Sonunda da elinde büyük puan avantajını bulunduran Galatasaray şampiyon oldu, Fenerbahçe ikinciliğe kuruldu, Başakşehirspor üçüncü ve Beşiktaş da dördüncü oldular.

Şimdi başlığı açalım biraz. Galatasaray’ın bu şampiyonluğundaki aslan payı, tabii ki Fatih Terim hocanındır. Bunu tartışacak kimse olamaz. Elindeki birazdan açacağım kısıtlı kadro ile oynadı. Donk, Rodrigues gibi Tudor cahilinin yemeye çalıştıklarını ilk on bir adamı yaptı. Taffarel’i getirip Muslera’yı klasına döndürdü. Savunması toptan arızalı bir takımın bu bölgesini birden dört numaradan sekiz numaraya yükseltti. Ki şu anda orada adama da ihtiyaç gözükmüyor. Arızalı tribünlerin protesto ettiği Latovleviçi bile kalabilir. Terim hoca bir yerde fazla yol alamadı. O da Belhande ve Feghouli gibi emekli olmuş yıldızları asıl faal günlerine pek döndüremedi. Bu arada Gomis’i de olduğu gibi kullanmak zorunda kaldı. Diğerleri mi? Şimdi onu yazalım. Bu şampiyon takımına en azından beş-altı asıl on birde oynayacak oyuncu lazım. Ne Yasin, ne Sinan bu takımın oyuncuları değillerdir. Gomis gibi beleşi bulunca atan bir uç adamı yerine yıpratıcı, gezici, özellikle de deplasman maçlarında, orta alanı ile bütünleşebilen biri gerekli. Bu Eren de değil... Bence kim mi? Ucuzundan, tanınmış Selevnoz’dur. Ya da Adebayor... Şayet Galatasaray bu beş-altı ciddi transferi gerçekleştiremezse, ne Şampiyonlar Ligi’nde yol alır, ne de önümüzdeki sezon şampiyonluk rüyası görebilir.

Gelelim Fenerbahçe’ye... İki maç toplam on gol atıldı diye, özellikle yayıncı kuruluşun sözüm ona yorumcuları çift santrfor övgüsü yağdırmaya başladılar. Onlara sormak isterim; şayet Konyaspor ilk on dakikada o Volkan’la karşı karşıya kalınmış üç pozisyonu gole çevirseydi, sizin orta sahayı adamsız bırakan çift santrforunuz ne yapardı? Fenerbahçe’nin yine tek adamla önde oynaması çağdaş bir iştir. Bugün bana dünya futbolunda tipik çift santrforla oynayan takım gösterebilir misiniz önemli yorumcular? Fenerbahçe’nin arka bloğunda bir stopere, bir de İsla gidiyorsa sağ arka adama ihtiyacı vardır. Topal’la Sousa’nın öne katkılarının yükseltilmesi için Guiliano gibi maçta görünmeyen değil, bloklar arasını doldurup oradan iş bitirtecek topları veren isme ihtiyaç vardır. Mehmet futbola döner mi bilemem. Atıff da orada oynamaz. Ama her zaman iyi bir yedek olarak tutulmalıdır. Dirar kalacaksa, bir de tipik sol kenar adamı gerekiyor. Yani Fenerbahçe’ye çeşitli görevler için en az altı adam lazım. Teselli ikramiyesi gibi ilk on bire konan Valbuena ne olacak? Aykut Kocaman kalırsa derhal elden çıkartılmalıdır. Yok hoca değişecekse, gelen nasıl kullanır onu bilemem...

Özetle ciddi tedaviye ihtiyacı bulunan iki takım ligin ilk sırasını paylaştılar. Ama hemen hemen oyuncuya ihtiyacı bulunmayan ve günümüz futbolunu en iyiye yakın oynayan iki takım ise onların arkasında kaldılar. Onlara da değineceğiz tabii ki...