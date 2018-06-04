HEPSİ AYNI YERDEN TALİMAT ALIYOR!

Yiğit Bulut / Star

KİMLER Mİ?

YAZIYI OKUYUP, BİTİRDİĞİNİZDE CEVABI ALMIŞ OLACAKSINIZ…

BAŞLAYALIM…

1- 15 Temmuz darbe-işgal girişimi, 2008 sonrası EMPERYALİSTLER tarafından verilen Türkiye-Rusya coğrafyasının etkisizleştirilme, gerektiğinde fiziki olarak kontrol altına alınma kararının son hamle denemesiydi. 2008 yani Türkiye’nin IMF’yi kovması ve Rusya’nın “ekonomik tam bağımsızlık ve dolardan arınma” hareketini yoğunlaştırdığı dönemden itibaren coğrafyamıza yapılan her saldırı “organize” ve Türkiye-Rusya eşzamanlı olarak saldırı altında kalıyor.

2- 15 Temmuz darbe-işgal girişimi sırasında, bana aktarılana göre, özellikle Akdeniz ve Kıbrıs’ta birkaç ülke ordusu mensubu tam donanımlı 50 binden fazla asker, darbe-işgal girişimine dahil olmak için hazır bekledi. Yapacakları açıklama bile hazırdı; “Türkiye’de çıkan iç çatışmalar sonrası, ülkenin öneminden dolayı, bölgeyi kendi haline bırakamayacak olan NATO, TSK ile birlikte duruma müdahil olmuş ve ülkede iç barış sağlanması için adımlar atılmıştır”!

3- “15 Temmuz ile dışa vuran” hareket hala bitmedi. MİT TIR'ları görüntülerinin servis edilmesi dahil birçok adım AYNI ODAK tarafından planlandı ve servis edildi. Görüntüler bir istihbarat servisi tarafından bir partinin üst düzey yöneticilerine servis edildi. SERVİS EDİLENLER HALA KOLTUKTA OTURUYOR!

4- Özellikle iki siyasi parti ve istihbarat servisleri arasındaki işbirliği devam ediyor. Bu amaçla düzenli görüşmeler yapılıyor ve ortak amaç ilk etapta “ERDOĞAN’sız TÜRKİYE” olarak tanımlanırken ikinci amaç “YENİDEN KÜRESEL DÜZEN TARAFINDAN KONTROL EDİLEN TÜRKİYE” olarak ortaya konuyor. ACELEYLE KURDURULAN BİR SİYASİ PARTİ VE BELİRLENEN BAZI İSİMLER AYNI MERKEZ TARAFINDAN KOORDİNE EDİLİYOR!

5- İki siyasi parti ve istihbarat servisleri arasında işbirliği devam ederken bazı işadamları ve siyasetçiler, akademisyenler istihbarat servisi ile ilişkide ve düzenli toplantılar yapılıyor. Bu toplantılardan birinde bir partinin genel başkanı ve birkaç işadamı aynen şu dehşet veren cümleyi kullanıyorlar; “ERDOĞAN’ın BAŞKAN OLACAĞI VE SON 15 YILDIR GİRDİĞİ YOLDA GİDEN BİR TÜRKİYE OLACAĞINA, GEREKİRSE NATO TARAFINDAN FİZİKİ OLARAK KONTROL ALTINA ALINAN BİR TÜRKİYE OLSUN”… Aklıma kurtuluş savaşı sırasında “Amerikan-İngiliz mandası olsun, İstanbul’da İngilizler kalsın” diyen HAİNLER geldi!

6- Özellikle iki partinin, istihbarat servisi ile üzerinde mutabık kaldığı konu çok net; seçim ile sonuç alınabilirse, ikinci adımda Türkiye’de gelişen “anti-emperyalist” dinamikler durdurulacak ve arkasından halkın direnme gücü kırılarak Türkiye’nin küresel düzen ve uzantılarına teslim edilmesinin yolu açılacak. ASLINDA ARKADAŞ ŞUNU SÖYLÜYOR; BU İKİ SİYASİ PARTİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN SADECE BİLDİĞİ VE ÜZERİNDE ANLAŞTIKLARI SÖZ VERDİKLERİ BİR PLAN VAR, O PLANI MUTLAKA TAM OLARAK DEŞİFRE EDİN! BU PLAN TÜRKİYE’NİN İŞGAL EDİLMESİ DAHİL HER TÜRLÜ DETAYI İÇERİYOR! İDDİA BÖYLE, AYNEN AKTARDIM!

7- ABD’nin S-400 konusunda agresif olmasının sebebi “EMPERYALİST ODAKLARIN” Türkiye ve coğrafyamız” üzerindeki FİZİKİ KONTROL ALTINA ALMA hevesleri devam ediyor ve Türkiye içinde ciddi bir işbirlikçi takımı var. Türkiye’nin olası bir “BATI SALDIRISINA” karşı mutlaka alternatif sistemleri hayata geçirmesi, S-400’LERİ MUTLAKA ENTEGRE ETMESİ HATTA BATI TİPİ SAVAŞ UÇAKLARININ YANINDA RUS SAVAŞ UÇAKLARINDAN AYRI BİR ALTERNATİF FİLO KURMASI GEREKLİ. Sayın PUTİN’in bu konuda FORUM’da söyledikleri de çok önemli.

8- Yıllar önce başlattıkları “Erdoğan’sız Türkiye Projelerini” her anlamda devam ettirmeye çalışıyorlar ! ERDOĞAN’ın olmadığı her türlü siyasi denklemi zorluyorlar. Kurulan partiler zorlanan adaylar hep aynı merkezin adımları. Aslında 15 Temmuz işgal girişiminin altında, “daha dar bir planla, sadece Erdoğan’ı denklemden düşürmeyi deneyeceklerdi”, adımlar da attılar, rol verdikleri hainler de ortaya döküldü ama ALLAH çok büyük, hepsi rezil oldular, PLANLARI BİRBİRİNE GİRDİ, ELLERİ AYAKLARI TERS DÖNDÜ ŞEREFSİZLER TOPLULUĞUNUN…Ama TEKRAR EDİYORUM AMA hepsi daha deşifre olmadılar!

Sonuç: COĞRAFYAMIZI İŞGAL ETMEYE, BAYRAĞIMIZI YERE ÇALMAYA, EZANLARIMIZI SUSTURMA TEŞEBBÜS EDEN VE EDECEK BÜTÜN GAFİLLER VE İÇERİDEKİ İŞBİRLİKÇİLERİ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ İLE TANIŞMAYA HAZIR OLUN!!

ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN…