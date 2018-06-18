“Benim adım Kemal” modeli ile seçim vaatlerine kaynak bulunabilir

Mehmet Barlas / Sabah

Hani "Yalan da olsa söyle" derler ya... Siyasetçilerin seçim kazanmak için seslendirdikleri vaatler gerçek ötesi olsalar da hoşa gidiyor.

Hatırlarsanız geçmişteki kaybedilmiş seçimlerin birinden önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Seçimi kazanırsak yoksul ailelere 600 lira maaş bağlayacağım" dediğinde, ona "Parayı nereden bulacaksın diye" sorulmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu soruya verdiği cevap, kuşaklar boyu isimleri Kemal olacak tüm siyasetçilere kapak olacak nitelikteydi...

Kılıçdaroğlu "Benim adım Kemal, ben bulurum" demişti.



Adını değiştirir mi?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bol keseden vaatlerde bulunuyor. Ama adı Kemal olmadığı için, bu vaatlerin kaynağı konusunda topluma pek güven vermiyor. Ancak İnce'nin kuantum teorisini kullanarak her şeyden iki tane üretilebileceğine dönük bir projesi olduğu da söylentiler arasında bulunuyor. Daha olmazsa, İnce'nin 24 Haziran'dan önce mahkemeye başvurup adını Kemal olarak değiştireceği de ihtimaller arasında.



Köy-kent projesi

Unutulmaz seçim vaatlerinden biri de Bülent Ecevit'in tahtaya çizerek anlattığıköyleri organize edip "Köy-kent"lere dönüştürme projesiydi. Ancak hızlı kentleşme sonucu köyler boşalmaya başlayınca, köylüler kendilerini kentlerde bulmaya başladılar. Karadeniz bölgesindeki köy-kent uygulaması ise galiba buharlaştı.

Sevgili Besim Tibuk'un Liberal Parti Başkanı olarak "Biz gelirsek futbolda ofsaytı kaldıracağız" demesi de, vaat klasikleri arasındadır.



Trump modeli

Dünya siyaset tarihinde seçimde vaat ettiği her şeyi seçildikten sonra sonuçlarınıdüşünmeden yapan bir siyasetçiye örnek ABD Başkanı Donald Trump'tır. Bu kişinin yönetiminde Amerika'nın bütün müttefikleri ile arası açılmıştır. Amerika'ya gelen Meksikalı göçmenleri durdurmak için duvar yapma projesi tamamlanıncaya kadar, göçmenler çocuklarından ayrılmaya başlanmıştır.

Trump'ın izlediği politikalardan esinlenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye sığınan Suriyelileri gerekirse zorla yeniden Suriye'ye gönderme projesi de, seçim kampanyasındaki çarpıcı vaatlerden biridir.