Yeni, güçlü, büyük, cihanşümul Türkiye

Yiğit Bulut / Star

Almanya diyor ki; Türkiye nükleer enerji kullanmasın...

ABD diyor ki; uçakları alamaz, alsa bile uçuramaz...

Daha neler neler... SAÇMALIKLAR, ZIRVALAR...

Sayın Cumhurbaşkanımız çok net söyledi ve son noktayı koydu; "Nükleer birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız... Kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz”...

Sevgili dostlar, “kullanım ömrü” dolduğu için 2022’de devre dışı kalacak santrallerini “nükleerden çıkıyorum, siz de yapmayın” diye bize pazarlayan başta Almanya gibi ülkeler cevaplarını çok net aldılar! DURMAK YOK, YOLA DEVAM! TÜRKİYE, HER ALANDA GEREĞİNİ YAPACAK!

Bu noktada sürekli karamsarlık pompalayan “yabancıların” aslında raporlarında ne yazdıklarına gelelim... Birinden bahsedeyim; Türkiye için tahmin çok net; 2.9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük ile Türkiye dünyanın 9 ila 12. büyük ekonomisi arasında yer alacak... Bu raporlardan sadece biri, Türkiye hakkında “olumsuz” konuşanların dahi yazdığı birçok olumlu rapor var! Yorumu size bırakıyorum!

Sevgili dostlar, Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk günden bugüne verdiği mücadele sonucu bu topraklara yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomi alanında gerçekleşti... Kapana kısılan “ekonomik dinamikleri” kırdığı kapandan kurtulma yoluna soktu ve 2008 döneminde “IMF ile anlaşmayarak 1839’da giydirilen dar elbiseyi yırttı... 2008’den beri bu toprakların gerçek sahipleri kendilerine YENİ BİR ELBİSE dikiyorlar ve 2023 hedefleri yolunda ilerliyorlar... Cumhuriyet tarihinin ve hatta son 200 yılın atılan en önemli adımıydı 2008’den sonra YOLA KENDİ bildiğimiz gibi devam etmek... Sonuç ortada; o günlerde 22-25 bandında olan faiz 4.61’e kadar gerilerken tarihimizin “en noktalarını” test ettik... SONRASINDA EN BÜYÜK SALDIRIYA UĞRADIK AMA AYNI “EN NOKTALARINI” HER ALANDA YENİDEN TEST EDECEĞİZ HATTA YENİLERİNİ YAKALAYACAĞIZ!

Sevgili dostlar, bir ülkede ekonomik istikrar iki önemli unsura dayanır; LİDERLİK ve SİSTEM... Türkiye’de de aynen böyle oldu, LİDERLİK toprağın gerçek sahipleri ile SİSTEM’i kurdu ve güven, istikrar, üretim ortaya çıktı... Artık yeni bir Türkiye var ve atılan adımların arkasındaki LİDER, 2023’e kadar atılacak adımların da garantisi, itici gücü...

Sonuç: Piyasalardaki dalgalanmaları “algılamanızın odağı” yaparak moralinizi bozmalarına izin vermeyin. 2023, “YENİ BİR EKONOMİK PARADİGMA” aslında YENİ EKONOMİK AKLIN gelişimi ile hayata geçiyor geçecek... Bu akıl ve ortaya konan LİDERLİK, “kalıpların içine hapsedilen Türkiye’yi” yeni bir noktaya taşıyor ve “yeni paradigma” şekilleniyor... HEDEF ÇOK AÇIK; 2.2-2.9 TRİLYON DOLARLIK BİR EKONOMİK BÜYÜKLÜĞE ULAŞMAK VE GERİDE KALAN 13 YILDA YAKALANAN 3 KATTAN FAZLA BÜYÜMEYİ TEKRAR ETMEK! Yeni bir yol açıldı ve inanın bu yolda 2.9-3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak zor değil!

Son söz: TÜRKİYE ÇIKTIĞI “BAĞIMSIZLIK, KALKINMA, ÜRETME” YOLUNDAN ASLA DÖNMEYECEK! YENİ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE İÇİN SON VİRAJDAYIZ! HEPİMİZE ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN!