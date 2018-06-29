Yeni Türkiye'de ana tez 'üretim' olacak!

Yiğit Bulut / Star

Bildiğiniz gibi uzun bir süredir bir ekiple birlikte “savunma-elektronik ve otomotiv gibi konularda yerli firmalar ne yapabilir” sorusuna cevap arıyorum ve vardığım sonuçları yazılarımda sizlerle paylaşıyorum... Bunu oturduğum yerden de yapmıyorum, elimden geldiğince araştırarak, ziyaret ederek sorguluyorum ve özellikle “yerli üretim” fikrine inanan kilit isimlerle görüşüyorum... DAHA AÇIK YAZAYIM; Üretmek isteyenlerin ayağına kadar gitmeye hazırız...

Sevgili dostlar, son BİRKAÇ yıl içinde inanın Türkiye’de her bölgeye yayılmış ve her türlü imkansızlığına rağmen kendini aşarak çalışan çok “parlak” şirketler, üretim ve geliştirme konusunda “öne çıkmayan-çıkamayan” hazineler gördüm, ekip olarak son dönemde inanılmaz “başarılara” imza atanlarla tanıştık... Türkiye’de üretme kapasitesi yüksek bir denizin üstünde durduğumuzu idrak ettik... Buna lütfen sizler de inanın; Türkiye’de inanılmaz bir ÜRETİM potansiyeli var!

Sevgili dostlar, üreten, üretmek isteyenlerle konuşmada belli bir noktaya geldikten sonra hep duyduğum aynı cümle: “YAPARIZ AMA X, Y, Z bizi yok eder, banka kredilerimizi kestirirler, bizi bitirirler!” Haksız da değiller, ne zaman “üretimde” ulusal bir holding veya yabancı bir temsilci ile “kapışır” hale gelmişler, bankalar ile aralarının bozulmasından başlayan birçok olay gelmiş başlarına...

Sonuç 1: Türkiye’de “yapabilmelerine rağmen yapmıyorlar” diye tanımladığımız çok büyük bir kitle var! İnanın bazı detayları araştırana kadar ben de bilmiyordum, mikroçip, ana kartlar hatta bitmiş yerli “pad” dahil yapabiliyoruz... Türk firmaları, “cep telefonundan savunma endüstrisi için milyarlarca dolar verip aldığımız birçok ürüne kadar” üretebiliyorlar ama “markalaşma-büyüme-ortaya çıkıp rekabet etme” yoluna korkular-baskılar ve dolaylı-dolaysız yaptırımlar sonucu girmek istemiyorlar. Yukarıda da yazdığım gibi; ÇEKİNİYORLAR!

Sevgili dostlar, bu noktada soralım; Baskı nereden, kimlerden ve nasıl geliyor? Baskılar yerli ve yabancı! X markasını Y Holding üretiyor, Z markasını Y firması getiriyor, yılda şu kadar milyar dolar pazar payı-reklam gideri-ithalatı var! Reklam veren olduktan sonra iş daha da kolay. Reklam verdiğin basın seni kolluyor, seninle rekabet eden küçük-orta firma çalıştığın bankalara kapıdan bile giremiyor! Hep aynı gerçek çıkıyor karşımıza; K markasını D holding yönetiyor, Türkiye’de gücü belli, bankalarla yaptığı iş şu kadar, küçük-orta boydakilerin şansı yok!

Sonuç 2: Yukarıda yazmaya çalıştığım ve ancak yüzde birini aktardığım gerçekler “Bizans Sınırları dışında kalan, Anadolu sermayesi” dediğimiz bütün üreticilerimizde dilden dile dolaşıyor ve onlar da “küçük olsun, bize bulaşmasınlar, başımız ağrımasın” şeklinde bir strateji seçerek yollarına devam ediyorlar... Bizans’ın sınırları içinde kalıp, AB anlaşmaları ile “malı götürenler bu adamlara hayat şansı tanımıyorlar! TEPAV’ın, BATI DAYATMASI EZBER PARADİGMA dışına çıkma kapasitesi henüz ispatlanmadı! Belki de hiç çıkamayacak!

Son söz: Bu tespitler sonrası “yapma-yapabilme potansiyeli ve yeteneğini” bizzat gördüğüm ve görme şansım olmayan bütün şirketlere sesleniyorum: KORKMAYIN! Türkiye artık eski Türkiye değil! Türkiye artık Bizans surları arkasından yönetilen, “yerli-yabancı” işbirlikçilerin “siyasi baskıyı da kullanarak-yönlendirerek” etki altında tutabildikleri bir ülke değil! KORKMAYIN, adım atın, sizinle uğraşan varsa, gelin beraber onlara CEVAP OLALIM! BİZ “ürettik” deyip, Bizans sınırları içinde yerleşip ense yapan “montajcıların” oyununu BOZALIM! Bu ülkede “cep telefonu” ithal edenlerin, nasıl düşük gümrük ödediğini, ÖTV’den nasıl sıyırdıklarını, üretim dediklerinin vergiden kaçmak için “içeride birleştirilen” montaj setleri olduğunu vurun bu kamuoyunun yüzüne! KORKMAYIN PAYLAŞIN, BİLDİKLERİNİZİ ANLATIN!

Önemli Not 1: “Ben üretirim, üretiyorum” diyen herkese sesleniyorum: Sesiniz olmaya, gördüğünüz her türlü baskıyı, zulmü, maddi-manevi işkenceyi, kamu yararına Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumları ve kamuoyuyla paylaşmaya, hazırım...

Önemli Not 2: KORKMAYIN! ÜRETİN! Devlet ve Hükümet sonuna kadar arkanızda, yeter ki ÜRETİN ve kırın bu ülkenin başına geçirilen MONTAJ Burjuvazisi kalıbını!

ÇOK ÖNEMLİ ÇAĞRI: Türkiye’nin ekonomide YENİ PARADİGMASI ÜRETİM ODAKLI olacak ve bunu kimse engelleyemeyecek! BU ÜLKENİN SEÇİLMİŞ BAŞKANI SİZE “ÜRETİN, KORKMAYIN, ÜRETİN” DİYOR! YOLUNUZ AÇIK OLSUN! İNANARAK SABREDENLER HER HEDEFE ULAŞIRLAR! ÇALIŞMAYA DEVAM!