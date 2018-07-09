'Yeni BİNYIL' için ilk adım bugün atılıyor…

Yiğit Bulut / Star

1071-2018 ve BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYAN YENİ BİR TÜRKİYE BİNYILI…

Sevgili Dostlar, coğrafyamızda bulunduğumuz ilk bin yıllık süreçte inanılmaz saldırılara maruz kaldık ve hepsine karşı koyarak gerektiğinde topraklarımızın her karışını kanlarımızla sulayarak bugünlere geldik… BU COĞRAFYADA DEVLETLER KURDUK, YIKTILAR, YENİDEN KURDUK VE SON OLARAK “CUMHURİYET “Emperyalizme karşı mücadelenin” ruhudur teziyle TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’ni bina ettik… BİN YILIN HAKKINI VERDİK VE YENİ BİR ADIM İLE YÖNETİM SİSTEMİMİZİ YENİLEYEREK BUGÜN İKİNCİ BİN YILLIK SÜRECİ BAŞLATIYORUZ!

Evet bugün çok önemli bir gün.

EMPERYALİZM, ZORBALIK, DARBELER, SALDIRILAR, EKONOMİK-SOSYOLOJİK TUZAKLARA KARŞI MÜCADELE EDEREK BUGÜNLERE GELEN VE DEVLET İLE MİLLET DİNAMİKLERİNİ “BİR” EDEREK, YOLUNA DAHA HIZLI DEVAM EDECEK OLAN TÜRK DEVLETİ VE MİLLETİNİN YENİDEN YOLA ÇIKIŞI… HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN…

Peki bundan sonra ne olacak? NASIL DAHA HIZLI YOL ALACAĞIZ? İKİNCİ BİN YIL BİZE NE GETİRECEK? Yeni Türkiye nasıl şekillenecek?

HER ŞEYDEN ÖNCE; TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHA DA GÜÇLENECEK! Bugüne kadar kendimizi feda ederek ZORBALIĞA, EMPERYALİMZE karşı verdiğimiz mücadelemizi BİLGİ, ÜRETİM, AKIL, TEKNOLOJİ VE VİZYON ODAKLI BİR ŞEKİLDE YENİDEN TANIMLAYARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ.

Yeni Türkiye “Bilgi Temelli” olacak…

YENİ TÜRKİYE “TEKNOLOJİ” temelli olacak…

Yeni Türkiye “ÜRETİM” temelli olacak…

Yeni Türkiye NÜKLLER ENERJİYİ kullanacak…

Yeni Türkiye “AKIL-BİLİM-MANEVİ DEĞERLER” sentezini temel edinecek…

YENİ TÜRKİYE, YENİ BİR DÜNYA, YENİ BİR TÜRKİYE ve yeni bir EKONOMİK PARADİGMA TANIMLAYACAK…

Yeni Türkiye “Finansal-Entelektüel” kapasitesini oluşturup, kullanacak…

YENİ TÜRKİYE “BATI’NIN EMPERYALİST YÖNTEMLERLE DOĞU’NUN KANINI EMDİĞİ” DÜZEN’in önünde EN BÜYÜK ENGEL, MAZLUMLARIN SESİ VE KİMSESİZLERİN KİMSESİ olacak…

Sevgili dostlar, HAYIRLI OLSUN! İLK ADIM! BİN YILLIK DEV ADIM! Ve en önemlisi Biz bu yolda yürürken, açtığımız yolda önemli değişiklikler de dünyaya yansıyor. BATI’ının DOĞU’ya hakimiyeti bitiyor ve DOĞU’nun hakimiyeti başlıyor… Güzel günler çok yakın… YENİ TÜRKİYE BİNYILI HAYIRLI OLSUN…

Sonuç: BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN… 1000 YILDA BÜYÜK SALDIRILARA UĞRAYARAK GELDİĞİMİZ BU NOKTADAN YENİ BİR SIÇRAMA İLE YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ… GÜNEŞ DOĞU’DAN YENİDEN YÜKSELİYOR VE TÜRKİYE, 2003 SONRASI BU İKİNCİ BAŞKALDIRI YOLUNU AÇAN ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE İNSANLIĞIN ÖZGÜRLEŞMESİ YOLUNDA ELİNDEN GELENİ YAPMAK İÇİN “BÜYÜK TÜRKİYE” OLMA YOLUNA ÇIKIYOR... YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANLŞÜMUL TÜRKİYE… YAŞASIN BAĞIMSIZ, EMPERYALİZME MEYDAN OKUYAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ…