“VARLIK BARIŞI” hatırlatması…

Yiğit Bulut / Star

Bir dostum aradı ve şöyle dedi; bizim bankanın hukuk müşavirleri “varlık barışını” yurtdışından gelen kaynak olarak algılıyorlar…

Sevgili dostlarım maalesef düzenleme ile ilgili çok yanlış yorumlar yapılıyor ve TV’lerde konuşuluyor. Bu yüzden birçok katılmak isteyen vazgeçiyor ve elde edeceği avantajlardan yararlanamıyor. Bu bağlamda konuyu uzatmadan son bir not düşmek isterim; TBMM’DEN GEÇEN VARLIK BARIŞI ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR İÇERİYOR FAKAT MEDYA TAM İDRAK EDEMEDİ. BU KONUDA MEDYADA YAPILAN YORUMLAR ÇOK SAĞLIKSIZ VE DOĞRU OLMAYAN DETAYLARI VAR ! DÜZENLEMEYE GÖRE: SADECE YURTDIŞI DEĞİL YURTİÇİ BÜTÜN VARLIKLAR DA 31 TEMMUZ’A KADAR BANKA VE ARACI KURUMLARA SORGUSUZ SUALSİZ VE “0” VERGİ ile YATIRILABİLİR, 31 TEMMUZ-31 ARALIK ARASINDA YATIRANLARA VERGİLENDİRME YÜZDE 2...TEKRAR EDİYORUM: 31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA KALMADAN KATILABİLİRSİNİZ ! En doğrusu medya yorumları yerine düzenlemeyi incelemeniz !

Sonuç : Türkiye hepimizin ve büyüyecekse hep birlikte büyüyeceğiz! Son 15 yılda geride bırakılan süreç ve yeni hedefler ortada ! Bu bağlamda hepimizin bir ucundan tutması gerekiyor ! Varlık Barışı çok önemli bir hamle ve BU ADIM ÇEŞİTLİ SEBEPLER İLE BİRİKİMLERİNİ SİSTEM DIŞINDA TUTANLAR İÇİN TARİHİ BİR “SİSTEMLE BARIŞMA” FIRSATI! VARLIKLARINIZI SİSTEME SOKUN VE LÜTFEN ÖNÜMÜZDEKİ 12 YILLIK SÜREÇTE BİRKEZ DAHA 3 KATTAN FAZLA BÜYÜYECEK TÜRKİYE’DE YERİNİZİ ALIN !

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN BİR OLMA ZAMANI…