Birileri sattırmaya çalışırken, birileri sürekli TL VARLIKLARI topluyor!

Yiğit Bulut / Star

Bir süre önce “Yabancılar ne satıyorsa korkmadan alın” başlıklı bir yazı yazmış ve “Türk piyasalarını gerçekten bilenler, bu seviyelerdeyken asla satmaz, alır! Bu gerçeği geçmişte çok gördük, yaşadık” vurgusunun altını çizmiştim. O günden sonra yaptığım gözlemlerde “satışların daha doğrusu zarar verme amaçlı satışların karşılandığını not ettim. BİRİLERİ OPERASYON YAPMA DERDİYLE AKIL DIŞI HAREKETLER YAPIYORLARDI AMA ARTIK YALNIZ DEĞİLDİLER! PİYASAYA SAHİP ÇIKANLAR ONLARA “DUR” DEDİ.

Sevgili dostlarım, son dönemde “Türkiye şöyle olacak, böyle olacak” diyerek içeride-dışarıda sürekli OLUMSUZLUK YAYANLAR BAZI ADIMLAR ATTILAR, ONLARIN PEŞLERİNE DE TAKILANLAR OLDU AMA ŞUNU LÜTFEN NOT EDİN; ATTIKLARI ADIMLARDAN ŞU ANA KADAR BİLE ZARAR ETTİLER, EDECEKLER, KENDİLERİNE EMANET EDİLEN FONLARA ZARAR VERDİLER! GÖRECEKSİNİZ; GERİ DÖNÜP, SATTIKLARI HER ŞEYİ DAHA PAHALI GERİ ALACAKLAR!

Sevgili dostlarım, “YABANCILAR SATIYOR” dediklerinde, akıllı olanların, işi bilenlerin mal topladıkları yıllar sonra ortaya çıktı. BUGÜN DE DURUM İNANIN FARKLI DEĞİL HATTA “HER DÜŞÜŞTE MAL TOPLAYANLAR” ŞİMDİDEN İŞ BAŞINDA! İşin bir de eskisinden farklı boyutu var; Türkiye, 2023 hedeflerine hızla ilerliyor ve 2023 TÜRKİYE’SİNDE DAHA ÖNCE HİÇ TEST ETMEDİĞİMİZ DEĞERLERİ GÖRECEĞİZ!

Sonuç 1: BİR DAHA YAZIYORUM; TÜRK ŞİRKETLERİ ALTIN VE DOLAR HATTA EURO BAZINDA TARİHİ DİP SEVİYELERDEN İŞLEM GÖRÜYOR. HAZİNE BONOLARINDA CİDDİ GETİRİ VAR. SİZE TAVSİYEM KISA VADELİ DÜŞÜNMEYİN VE TÜRKİYE’YE GÜVENEREK YABANCILAR NE SATIYORSA ALIN!

Sonuç 2: Bugünden yarına yatırım düşünmeyin. Döviz bazında kısa vadeli “ileri-geri” hareketler kar getiriyor gibi görünse bile TÜRK VARLIKLARINA YAPILAN ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMLAR HER ZAMAN ÇOK DAHA FAZLA GETİRİ SAĞLAR. Önemli olan “ne zaman -hangi seviyeden” yatırımı yapacağınıza doğru karar vermektir.

Sonuç 3: “Amerika şöyle dedi, böyle dedi” gibi söylemlerle Türk piyasalarında dalga çıkaranların peşine asla takılmayın ve itibar etmeyin. 1945’ten bugüne ilişkiler her zaman dalgalandı ve dalgaları “referans alanlar” hep yanlış karar verdi. Evet Amerika bir NATO ülkesi olan Türkiye’ye karşı sınırı aşıyor ama şunu da unutmayın; Türkiye-Rusya ve Türkiye-Rusya-Çin denklemleri YENİDEN YAZILIYOR VE TÜRKİYE 2000’LER ÖNCESİ GİBİ ALTERNATİFSİZ, ÇARESİZ VE YALNIZ DEĞİL! DÜNYA TİCARET SAVAŞLARI ZORLAMASI İLE DOĞU’NUN EN AZ 1 TRİLYON DOLARI BATI PİYASALARINI TERK EDECEK VE YATIRIM ALMA AÇISINDAN EN ŞANSLI ÜLKE TÜRKİYE!

Son söz: Türkiye’ye sonuna kadar güvenelim… LİDER olarak Sayın CUMHURBAŞKANIMIZIN ATTIĞI ADIMLARA VE 2023 HEDEFİMİZE KİLİTLENİP-KENETLENELİM VE YOLUMUZA DEVAM EDELİM… BU NOKTADA TEKRAR EDİYORUM; YABANCILAR NE SATIYORSA ALIN! SONRA GERİ DÖNÜP ONLARA DAHA PAHALIYA SATACAKSINIZ!

Önemli not: 2023 Türkiye’sinin “en noktasında” olacak sektörlerini analiz edip ona göre sermaye piyasası yatırımı yapabilirsiniz. Sizin görüşünüz farklı olabilir. Benim şahsi görüşüm; TÜRKİYE BİR SAVUNMA SANAYİİ DEVİ OLACAK. OLMAK DA ZORUNDA! İKİNCİ EN BÜYÜK SEKTÖR TELEKOMÜNİKASYON-ELEKTRONİK-YAZILIM-SİBER GÜVENLİK OLACAK. ÜÇÜNCÜ BÜYÜK DE KAMU BANKALARI ÖNCÜLÜĞÜNDE BANKACILIK-KATILIM BANKACILIĞI VE YENİ FİNANSAL ENSTRÜMANLAR TASARLAYAN KURULUŞLAR OLACAK. Bu listeyi siz de kendinize göre analizleriniz sonucu oluşturabilirsiniz.

GELECEK TÜRKİYE VE BÜYÜK TÜRKİYE’YE GÜVENENLERİN OLACAK!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…