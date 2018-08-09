Sonbahar çok sıcak geçecek

Haşmet Babaoğlu / Sabah

"2018 dünyanın ve ulusumuzun geleceği açısından eksen niteliğinde bir yıl olacak..."

Malum, yumurta kapıya dayanıncaya kadar bu sözlere kulak vermez, dikkat etmeyiz.

Oysa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence göreve geldiğinden beri hemen her fırsatta bu cümleyi kurdu. Bu yılın esas hedeflere yönelik bir geçiş ve dönüşüm noktası olacağını vurguladı.

Geçtiğimiz haziranda on bin pastörün bir araya geldiği toplantıda da altını çizerek tekrarladı.

(Protestan/evanjelist gruplar rahiplerine "çoban" anlamında pastör diyorlar.)

Sonrasının nasıl geldiğini ve işin Pastör Brunson'a ve iki bakanımıza yaptırım kararına kadar uzandığını biliyoruz.

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Peki ABD Başkanı'nın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton 2017'de Paris'te yapılan bir toplantıda İranlı muhalif (ve birtakım mesihçi garip özellikler taşıyan) örgüt Halkın Mücahitleri'nin sürgündeki lideri Meryem Recavi'ye ne demişti, hatırlıyor musunuz?

Tam olarak şöyle: "İran İslam Devrimi 40. yaşını kutlamamalı. 2019'a kadar bu işi bitirmelisiniz!"

Dalga geçeni oldu, marjinal bir dilek olarak göreni oldu, önemsemeyip üzerinde durmayanlarıçok oldu.

Ama Bolton bu toplantıdan sekiz ay sonra Beyaz Saray'ın en kritik görevlerinden birini üstlendi.

Şimdi de İran'da rejimin düşürülmesi için gaza basılan günleri yaşıyoruz.

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Böyle alt alta yazılıp listelenecek çok şey var.

Ama savsaklamakta, ötelemekte, burun kıvırmakta üstümüze yok.

CIA'nın başına iyi derecede Türkçe, Farsça bilen ve bu bölgede uzun yıllar çalışmış Gina Haspel'in getirilmesine bile bizim tv uzmanları (!) magazin yönüyle baktılar.

İnsan sormaz mı, neden başkası değil de Haspel?

Sonuçta toplumsal zihin bakımdan bütün uluslararası gelişmelere hazırlıksız yakalanıyoruz.

O halde uzun lafın kısasını yazalım...

ABD, 2019 deyip duruyor.

Yeni yıla az kaldığına göre sonbaharda hava çok ısınacak.

İran kesinkes hedefte.

Trump'ın ABD'si bu işin altından kalkabilir mi, orası tartışmalı.

Fakat İran'da rejimin yalnızlaştırılması için Rusya ve Türkiye üzerindeki baskının artırılacağı açık. Ek olarak, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bize düşmanlığının iyice körükleneceği günler görebiliriz.

Hiç telaşa kapılmadan ama dirayetli bir biçimde toplum olarak bu sıcak sonbahara hazırlanmalıyız.

Sıcak günler sükûnet ister, bunu unutmayalım