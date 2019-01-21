21 Ocak 2019 Pazartesi23 R.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:17Öğle 13:20İkindi 15:50Akşam 18:13Yatsı 19:37
    • 8°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 98.455 1.69
  • Altın: 220,326 0.36
  • Dolar: 5,3389 0.21
  • Euro: 6,0756 0.35

Sınır tanımayan âlimler

» »
Mahmut Toptaş

Günümüzde “Sınır tanımayan” kelimesi yazıldığında veya söylendiğinde, dinleyenin aklına ilk; Doktorlar, Hemşireler, Gazeteciler, Avukatlar… gelir.

“Sınır Tanımayan Hocalar veya Âlimler” pek hatıra gelmez.

Hiçbir meslek grubu, sınır tanımamada, bütün zamanlarda Sevgili Peygamberimizin eğitiminden geçen Ashab-ı Kiram’ın seviyesine ulaşamaz.

“Sınır Tanımayan” bütün insanlığa İslam’ı ulaştırmayı hedefleyen Ashab-ı Kiram’ın çoğunluğu Mekke ve Medine’de vefat etmemişler.

Eba Eyyub el-Ensari gibi İstanbul’da, Diyarbakır’da Maraş’ta, Hakkâri’de, Pekin’de, Kudüs’te, Mısır’da vefat edip oraları şereflendirenlerdir, sınır tanımayan Ashab. Allah, hepsinden razı olsun. Ama şu anda eserlerinden dünya Müslümanlarının yararlandığı Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace gibi “Kütübü Sitte/Altı kitap sahibi altı hadisçimiz, “Sınır Tanımayan İslam Âlimleri”ndendirler.

Bugün Özbekistan içinde kalan şehirlerde doğan, oradan Mısır’a geçen, Yemen’e uğrayan, Mekke, Medine, Bağdat, Şam, Kudüs gibi ilim merkezlerinden hem ilim alan hem ilim ışıkları saçan ilim adamlarımız vardı bir zamanlar.

Endülüs’te doğan, ilim kabını oranın ilim denizlerinden aldıktan sonra deniz bittiği halde ilim aşkının ateşinin sönmediğini gören o “Sınır Tanımayan” ilim adamlarımız, Konya, Şam, Kudüs, Mekke, Medine, Mısır, Bağdat merkezlerine uğruyorlar, geçtikleri yerlerin iyi ve kötü hallerini ilim adamlarıyla siyaset adamlarına anlattıktan sonra çözüm konusunda da kendi görüşlerini ve dayandıkları delillerini söylerken ilim dağıtmışlar, onları dinlerken de almışlar ve kendi şehirlerine götürmüşler.

Öyle önemli bilgi alışverişinde bulunmuşlar ki hâlâ bu çağda hem İslam dünyasını etkileyen, hem Müslüman olmayan insanları etkileyen eserleri dünya dillerine terceme edilmişler.

Bir ismi de “Şafi” olan Allah celle celalühün tabiata indirdiği şifaları dünya hastalarına dağıtan doktorları, ekmeksizliğe çare bulduğu halde adaletsizliğe çare bulamayanların yanına adaletin serinletici gölgesini yaymaya çalışan avukatları… ve kendi sahasında sınır tanımayan ve meşru çizginin dışına çıkmadan sınırlı dünyanın sınırlarını aşan her insanı saygıyla selamlamak gerekir.

Ama şifasız hastaların da, sıhhatli insanların da ömrünün bir sonu vardır.

Sonsuz hayata doğru her nefeste bir adım atmış oluyoruz.

İşte İslam âlimleri, hocaları, mollaları, meleleri, her dil ve bölgede nasıl deniyorsa densin, taşıdıkları ilim, iman, adalet, ahlak… gibi olmazsa olmazlarımızı dünyaya taşıyanlarımızdır bunlar.

“Sınır Tanımayan Âlimlerimiz” Amerika Başkanı Trump, Rusya Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping… gibi ölümlü insanların kan kusturan, yeryüzünden gökyüzüne yakılmış insan kokusu gönderen, her yıl milyonlarca insanın ölümüne, sürgününe, işkencesine... sebep olanların adalet adı altında zulmedenlerden kurtarıp, herkesin huzuruna varacağı Allah celle celalühün adaletini yayan “Sınır Tanımayan Âlimler”e ihtiyacımız, hepsinden ve her şeyden daha fazladır.

Yok mu? Var, ama az.

Yedi iklim dört bucakta varlar. İsimsiz kahramanlar olarak yaşayıp ardında ad ve iz bırakmadan gidecekler ve yüz yıllar sonra oraların da İslam’la şereflendiği günlerden birinde bir doktora tezine konu olup tekrar adı rahmetle anılacak ama onun sebebiyle hidayete kavuşan her insanın yaptığı her ibadetten o sevap nasibini almaya devam edecek.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri