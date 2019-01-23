İnsanların mayası bizim tarafımızdadır

Mahmut Toptaş / Milli Gazete

İlk inen ayetler, bizim ilk önce neyi nasıl yapacağımızı gösterir.

“İslam’ın İlk Emri Oku” diye Türkçe kalıp cümle haline gelen bu özlü söz, Alak Suresi’nin ilk ayetinin “Yaratan Rabbinin adıyla oku” diye başlamasından çıkmıştır.

Yüreklerin paramparça olduğu, ülkelerin ordularıyla, zayıf ülkelerden harp yoluyla gasp ve hırsızlık yaptığı ve bunu da Birleşmiş Milletler hukuku olarak onayladığı, gözlerden yaş, ciğerlerden kanın aktığı, yeryüzünden gökyüzüne yanan yüreklerin çığlığının çıktığı bir dönemde, İslami ilim, kalem ve silahtan başka çıkar yolun kalmadığı bir dönemde yaşıyoruz.

Ama durumumuz, Sevgili Peygamberimizin durumundan daha kötü değil.

Kafir yöneticilerin, Mekke Parlamentosu’nda, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin, evine baskın yapılarak öldürülmesi kararı alanların, şerrinden korunması için Rabbinin izniyle Medine’ye hicret eden Sevgili Peygamberimizin Medine’ye girişini, Yusuf Aleyhisselam’ın neslinden, İsrail oğullarından, Beni Kaynuka’ Yahudilerinin hahamı olan Husayn isimli zat anlatır:

“Peygamber (Allah’ın selamı onun üzerine olsun) Medine’ye gelince insanlar koşarak onu görmeye gittiler.

Koşarak gidenler arasında ben de vardım. Ben onun yüzünü araştırdım. Bildim ki, onun yüzü yalancı yüzü değildi. Ondan ilk duyduğum söz:

“Selamı yayınız,

Yemek yediriniz,

Akrabalık bağlarını kuvvetlendiriniz,

İnsanlar uyurken gece namaz kılınız,

Ve cennete selam/selametle giriniz.”

(Tirmizi Sünen, K. Sıfat’ül-Kıyamet ve’r-Rikak bab 42, İbni Mace, Sünen, K. İkamet’üs-Salat, bab 174, K Et’ıme, bab 1, Nesai, Hakim Müstedrek, Ahmed Müsned, Abdullah bin Selam hadisi)

Haham Husayn hemen Müslüman olur ve Sevgili Peygamberimiz onun adını Abdullah bin Selam olarak değiştirir.

İran’ın, Kudüs’ün fethinde bulunur ve Hicri 43, miladi 663 yılında Medine’de vefat eder. (Allah ondan razı olsun)

Dikkat ediniz, Sevgili Peygamberimizin ilk söyledikleri şu anda sekiz milyar insanın her birinin mayasında saklı olan fıtri, tabii, insani özelliklerdir.

İnkarla, gavurlukla üstleri kapatılsa bile, herkesin iç dünyasının hoşlandığı şeylerdir.

Bu hafta yayınlanan istatistiğe göre, 26 şahsın elindeki para, üç milyar sekiz yüz bin insanın elindekinden fazla imiş.

İşte kapitalist kafirlerin koyduğu kanunlar ancak bunu meydana getirir.

Sevgili Peygamberimiz, toplumun en fazla ihtiyacı olan kaynaşmayı sağlayacak selamla başlıyor Medine hayatına.

Her milletin kendine göre selamlaşması vardır. Ama Sevgili Peygamberimiz devam ediyor:

“Yemek yediriniz”

Selamla, canların selameti, muhabbeti, kaynaşması sağlanırken yemekle, zengin akraba, arkadaş ve komşularla muhabbeti artırırken fakir akraba, arkadaş ve komşularla tenlerin gıdası sağlanarak kaynaşma meydana gelir.

“Akrabalık bağlarını kuvvetlendiriniz” derken “Sıla-i Rahm” gerçekleşir ve zengin-fakir bütün akrabalarla, hediyeler vererek, ziyafetler çekerek, görüşerek, sofra ve sohbetlerde bir araya gelerek, telefonlarla, mesajlarla hal hatır sorarak bağları kuvvetlendirmek istenir.

Gece namazında riya yoktur. Kimse sizin namaz kıldığınızı görmediğinden yalnız Allah rızası için kılındığından, gündüzün ağır yükünü taşımak için Allah’tan güç takviyesi olduğundan gece namazına dikkatimizi çekmiştir.

Bütün bunları başaranların selametle, meleklerin selamıyla, dünyanın bütün cefasından, belasından, hastalığından, fakirliğinden, azgınlığından… kurtularak cennete gireceğini müjdelerken iyi, güzel, alıcı, toplayıcı, gönül çekici şeylerden bahsetmemizi de gösterir.