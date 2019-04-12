12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Pelikan neymiş öğrenin!

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Zeki Ceyhan

AKP cenahında uzun bir süredir adına “Pelikan” denilen yapılanma tartışma konusu oluyor!

Bir bakıyoruz Pelikan parti içinden birilerini düşman ilan ediyor.

Düşman ilan edilenlerin bir süre sonra partiden dışlandıklarına tanık oluyoruz.

Bir bakıyoruz yakın zamana kadar AKP’ye ve de Erdoğan’a destek veren yazarlar Pelikan’a karşı bayrak açmışlar!

Ve demediklerini bırakmıyorlar.

Mesela Ahmet Taşgetiren gibi isimler “Ben size şu “Pelikan meselesi” neyin nesi diye sorsam ne cevap verirsiniz” diye Pelikan’ı köşeye sıkıştırmaya çabalıyor.

Bu yapılanmanın AKP’de başbakanın bile başını yediğini ileri sürüp “sorgulandı mı” diye soruyor.

“Kim finanse ediyor” diyor. “Kim yönetiyor” diyor.

Söz konusu yapılanmanın bu cüreti nereden aldığını sorguluyor.

Ahmet Taşgetiren adına Pelikan denilen yapılanmadan böyle yakınırken AKP’nin eski milletvekillerinden Aydın Ünal, yapılanmadan “Pelikan belası” diye söz ediyor.

Ve “parti içindeki paralel yapılanmadan” yakınıyor.

AKP içindeki bu pelikan yapılanmasına “Kimsenin sen kimsin?” diye sormadığından şikâyet ediliyor.

“Pelikan parti içinde sürekli adam yiyor” deniliyor.

Parti içinde “şu iş yanlış gidiyor” diyen insanların hemen “hain” olarak damgalandığı söyleniyor.

Evet, AKP içinde böyle bir pelikan sorunu yaşanıyor.

Yakınmalar ayyuka çıkmış durumda. Ancak ne var ki hiçbir yetkili konuyla ilgili açıklama yapmıyor.

Ne yakınanlara “yok böyle bir şey” deniliyor.

Ne de sürekli kendisinden yakınılan Pelikan yapılanmasına bir şey deniliyor. Sanki yakınmalar duymazdan geliniyor.

Yani pelikan sürekli korunup kollanıyor. Sanki “siz istediğiniz kadar ağlaşıp durun, biz bildiğimizi okumaya devam edeceğiz” deniliyor.

AKP’den yakınmalarla ilgili bir açıklama yok ama oldukça manidar bir fotoğraf var.

Fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağından!

Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güvendiği ve uçağına aldığı gazeteciler ile birlikte görülüyor.

Hemen yanında Taşgetiren ve Ünal’ın yakındığı isimler bulunuyor.

Sanırız bu fotoğraf Taşgetiren’in merakını giderecek nitelikte bir fotoğraftır. Ve sanırız daha fazla açıklamaya ihtiyaç yoktur.

 

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