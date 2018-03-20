Ne biçim Beşiktaş bu!

Kemal Belgin / Milli Gazete

BİR GÜN önce ezeli rakiplerden ikisi berabere kalmıştı. Dolayısıyla da şampiyonluk yarışındaki diğer iki takıma, kazandıkları takdirde, gün doğmuştu. Ev sahibi Başakşehirspor’da can damarı iki oyuncu Emre ile Eprueano cezalıydılar. Beşiktaş’ta ise Quaresma yoktu. Kâğıt üzerinde, son maçları da göz önünde tutarsak, Beşiktaş, zaten seyirci üstünlüğünü de ele alacaktı, favori gibiydi sanki...

Geldik mi maça böyle? Top oyuna girdikten beş dakika sonra baktım ki Beşiktaş takımı uyku hapı almış gibi oynuyordu. Karşısında da ise Arda transferiyle sarsılmış ve son maçlarda tanınmayacak haldeki Başakşehirspor hırslı, azimli, araştırıcı, her topa müdahaleci, tatlı sert bir takım idi.

Ev sahibinin oyuna çıkarken kendi yarı alanında ceza sahasına da yakın yerlerde yaptığı tuhaf pas tezgâhından yararlanan Beşiktaş iki defa yürüdüğü için tabelayı değiştirememişti. Karşılığında ise hiçbir bloğu yardımlaşamadığı için sallanan ekibe karşı acımasızca yüklenen ev sahibi vardı. Ve gol geldi Elia’dan... Yani Arda’nın makaslayacağı adamdan... Ve Beşiktaş sallanmaya devam ediyordu... Ne bir pas yapabiliyor, yapmaya kalkıştığı zaman da topu kaptırıyordu. Yine bir Avcı pas komedisini yakaladılar ama Babel ayakta zor duruyordu, atamadı topu boş kaleye...

Ve Şenol Güneş oyuncularıyla birlikte uyumaya devam ediyordu. Oysa kenarda Caner vardı. En azından rakip savunma toparlanmadan sert orta atan... Ama maçın bitimine 10 dakika kala oyuna geldi. Tolgay inanılmaz biçimde kötü idi, ama dakikalar ilerledikçe toparlanır gibiydi. Ve o çıktı yerine kalabalıklarda iş yapamayan Oğuzhan girdi. Hele hele 67. dakikada sahaya avdet eden Love’un hali? Üstüne üstelik Başakşehirspor’da Caixera atılmaz mıydı? Mossoro sakatlanıp sedyeye yatmaz mıydı? Yani ev sahibi yara aldıkça yara alıyordu. Ama karşısındaki konuk sanki uyku hapı içmiş gibiydi. Ya da ağır bir yemek yemiş ve kıpırdamakta zorluk çekiyordu. Ve maç öyle Elia’nın attığı tek golle bitti...

Sadede gelelim... Beşiktaş bu yenilginin arkasındaki sırları çözemezse yaya kalır. Başakşehirspor iki bekinden oldu bu maçta... Emresiz, Eprueanosuz kazandı da, milli maç arası sonrasında ne yapar?

Biliyorum benden son bir cümle bekliyorsunuz. Ne ile ilgili mi? Malum; kim şampiyon olur cümlesi... Şimdi lider Galatasaray, hem Beşiktaş, hem de Başakşehirspor’la kendi sahasında oynayacak... Fenerbahçe maçını da oynadığına göre... Altın tabakla sunulan bu son avantajlar Terim hocanın yüzünde gülücükler oluşturmadı mı?