Mutluluk Dersi Veren Kurslar

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Mutlu olmak dersleri… Hayatın çeşitli zorluklarına ve sıkıntılarına rağmen mutlu olmak mümkündür… Mutluluk nedir?.. Mutlu olmak için ne yapmalı?.. Mutluluk kursları var mıdır?.. Mutluluk dersleri verecek ehliyetli öğretmenler var mıdır?... Bu konuda derli toplu bir ders kitabı var mıdır? Mutlu olamazsam eyvah hayatım boşa geçecek?.. Dünya mutluluğu, edebî mutluluk… Ah mutluluk!..

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Mutlu olabilmek için bilge olmak gerekir. Bilgelik nedir?.. Ben bizzat kendim bilge olamazsam, mutlu olabilmek için hangi bilgelere uymalıyım? Ülkemizde böyle bilgeler var mıdır, var iseler kimlerdir?

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Cep telefonu bağımlılığı hem mânen, hem maddeten hasta ediyor. Bu bağımlılık kişiyi robot, zombi haline getiriyor. Bir yığın hastalığa, bu arada kansere duçar ediyor. Ömrü boşa harcatıyor. Bu konuda halkımızı uyarmak için neler yapılıyor?

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Ekmek halkımızın temel gıdasıdır. Ekmekler sağlıklı olursa, halk da sağlıklı olur, olmazsa sağlık elden gider. Türkiye halkı sağlıklı ekmek yiyor mu? Sağlıklı ekmek nedir? Kalitesiz hibrid buğdaydan yapılan bembeyaz ekmeklerin sağlıksız olduğunu uzmanlar beyan ediyor. Beyaz, bembeyaz, en beyaz kepeksiz ekmek tüketmenin uzun vadeli bir intihar olduğunu söyleyen uzmanlar var. Halk bunu biliyor mu? Halkı koruması gereken sorumlular bu konuda ne yapıyor?

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Gezmek, eğlenmek, içki içmek, yedi yıldızlı otellerde keyif çatmak, dans etmek, nice çılgınlıklar yapmak için özel jet uçaklarıyla binlerce kilometre uzaklıktaki dış ülkelere giden, birkaç gün içinde yüz binlerce dolar israf eden zenginlerin bu yaptıkları ahlaka, bilgeliğe vatanseverliğe insafa vicdana sosyal adalete uygun mudur?

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Görmemiş, türedi, rüküş bir zengini on beş senelik ikinci el bir otomobile bindirseniz kahrından kalp krizi geçirir ve geberir. Halbuki, dünyanın yüz en zengin kişisi listesinde yer alan; İKEA’nın geçenlerde vefat eden sahibi İsveçli, on altı yaşında eski bir Volvo ile geziyordu. (Rüküş, türedi, görmemiş olmayan; ciddî, asil. aklı başında, ahlaklı, vicdanlı, dengeli, faziletli ve medenî zenginlerimizi tenzih ederim.)

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TEBRİK: Cuma namazını Sultanahmet Sokullu camiinde kıldım. Mâbedin hoparlörleri çok güzel ayarlanmıştı. Ses şiddeti sanırım 65-70 desibeldi. Hutbeyi, iç ezanını, namaz kıraatini, kulak zarlarımız zorlanmadan huzur içinde duyduk dinledik. Muhterem imam efendi, hutbeyi uzatmadı. Camiin hizmetkârlarını, akustik ilmine uygun hareket ettikleri için tebrik ediyorum ve bütün camilerimizin böyle olmasını diliyorum.

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SAKAL bırakmak isteyen birine: Sakal Sünnettir. Efendimizin (Salât ve selam olsun ona) bu sünnetine uymak istediğiniz için sizi tebrik ve teşvik ediyorum. Müsaade buyurursanız, birkaç hususu min gayri haddin beyan etmek isterim. Sakal dolayısıyla ‘ucba, gurur ve kibre kapılmak haramdır. Sakal bıraktıktan sonra sakın, sakalsız Müslümanları tahkir ve onlara düşmanlık etmeyiniz, onları hor görmeyiniz. Selam ve hürmetlerimle.

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Şu güzelim, canım İstanbul’u, rant uğruna katl ve berbat ettikleri için o zümre-i gayr-i muhtereme ne kadar kınansa azdır. Yaptıkları kültürel cinayetlerin tokadını er veya geç yiyeceklerdir.

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Sık sık yazmalıyım: Bir camiin en önemli unsuru kubbesi, minareleri, çinileri, halıları, hoparlörleri, kaloriferleri, klimaları, yaldızları değil; mihraba geçip namaz kıldıran imamı, minbere çıkıp hutbe okuyan hatibi, kürsüye çıkıp vaaz ve nasihat eden hocasıdır. Bunlar âlim, ârif, bilge, ziyalı, karizmatik, ihlaslı, örnek, mürüvvetli olmazsa, cami altın kaplı olsa bile haraptır. Müslüman kesimin önderleri, anlattığım gibi çok vasıflı hademe-i hayrat (din görevlileri) yetiştirmelidir. Bu konuda planlı, programlı çalışılmalıdır. Camiin binasına ve tezyinatına beş milyon lira harcandıysa, imamının yetişmesi için altı milyon lira (yerli yerinde) harcanmalıdır. Bu dediğim yapılmazsa, Müslümanların iki yakası bir araya gelmez. Vasıflı ve üstün imamlar zülcenaheyn olmalıdır. Şeriata yüzde yüz uygun tarikat boyutuna sahip olmazlarsa güdük, nakıs ve eksik kalırlar. Söylemeye hacet yok, hepsi de icazetli fakih, eshab-ı fetva olmalıdır.

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İsraf haramdır. Hiçbir gerçek din büyüğü, din hocası, tarikat şeyhi, islamî kanaat önderi israflı, lüks, sefih (beyinsizce) bir hayat süremez.

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Hiçbir gerçek şeyh, kendisini sevenlerden, bağlılarından, muhiblerinden, kendi şahsı için, kendini zenginleştirmek için para toplayamaz. Böyle yapanlar gerçek şeyh, gerçek hoca değildir.

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İnşaat mühendisi, tarım mühendisi, tekstilci, iletişimci, tabib olacakmış, binaenaleyh Osmanlıca öğrenmesi gerekmezmiş. Böyle düşünmek korkunç ve utandırıcı bir yanılgıdır. Anadili yahut kültür dili Türkçe olan her Müslüman mutlaka Osmanlıca öğrenmelidir. Devletimiz MEB bünyesinde ücretsiz Osmanlıca kursları açmıştır. Vakit kaybetmeden bu kurslara yazılarak Osmanlıca öğrenmenizi tavsiye ediyorum.

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Önemli hatırlatma: Namazı başı örtülü olarak kılmak, Ehl-i Sünnete göre, namazın sünnet ve edeplerindendir. Her Sünnî Müslüman namazı başı güzel bir takke ile örtülü olduğu halde kılmalıdır. Sarık, fes, arakiye de olabilir. Başı açık namaz kılmak bid’attir, Sünnete aykırıdır.

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DİKKAT: Öfkelenme!.. Öfkelenirsen, o halde iken konuşma, yazma… Öfkeliyken sakın karar verme. Aksi takdirde çok pişman olursun.

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Birine: Fakir için haddini bilsin demişsiniz. Ben de zat-ı âlinize, “Siz de haddinizi bilin” desem kızar mısınız?

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En büyük hainler ve bozguncular; ellerinde imkân, hürriyet, fırsat olduğu halde, birleşmeyen, Ümmet birliği için çalışmayan, parçalanmış ve bölünmüş kalmakta inat ve ısrar eden gafillerdir.

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Bütün Türk ülkeleri bir birlik ve federasyon bünyesinde birleşmelidir. Federasyon üyesi ülkelerin vatandaşları vizesiz ve pasaportsuz seyahat edebilmelidir. Federasyonun resmî dini İslam olmalı, diğer dinlere de tam hürriyet verilmelidir.

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Daha önce yazmıştım, tekrar ediyorum: Türkiye bütün komşularıyla sıfır problemli olmalı, bütün komşu ülkelere pasaportsuz ve vizesiz seyahat edilebilmelidir. Karşılıklı garantiler verilerek, Yunanistan ve Ermenistan ile de böyle olunmalıdır.

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Devlet ve Diyanet harekete geçmeli, mimarlık ve sanat kıymeti olmayan, altın oransız yeni cami yapılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, turistik seyahat acentesi gibi çalışmamalıdır.

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Sünnî sivil toplum kuruluşlarının bir kısmı bir araya gelmeli, planlı programlı vasıflı etkili din ve din kültürü yayınları yapmalıdır. Bilhassa İlim Yayma Cemiyeti, islamî ilimleri ve İslam kültürünü kaliteli kitap ve broşürlerle yaymalıdır.