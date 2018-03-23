Türkiye, çok karanlık bir dönemi geride bıraktı !

Yiğit Bulut / Star

TAM 200 YÜZYIL SONRA BU COĞRAFYA’DA ‘ALMAN DESTEKLİ MEDYA DEVRİ’ KAPANDI!

Sevgili dostlar, MİLLİLEŞME adımları hızlanırken, hayırlı haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Millet, ümmet ve devlet aleyhine 200 yıldır yerleştirilenler tek tek deşifre oluyor ve TÜRKİYE DAHA BAĞIMSIZ, DAHA GÜÇLÜ VE CİHANŞÜMUL olma yolunda ilerliyor…

Son gelişmeyi hep birlikte gördük: ALMAN DESTEKLİ 28 ŞUBAT MEDYASI havlu attı ve 1980 darbesi sonrasında oluşan son dalga da dağılmaya başladı. Türkiye’nin üzerine çöken kara bulutlar tek tek dağılıyor ve gerçekten de EMPERYALİST ODAKLAR VE VATAN, MİLLET, ÜMMET DÜŞMANI İÇ UZANTILARI bir bir TARİHİN ÇÖĞLÜĞÜNDE YERLERİNİ ALIYORLAR!

Bazı arkadaşların içinden şu soruyu sorduğunu duyar gibiyim; ya bu millet ve ülkemize verdikleri zararların hesabı ne olacak?

Bir sonraki yazımda da bu konuyu ele alacağım! 28 ŞUBAT DOSYASI, ‘TÜRKİYE’NİN TAHRİR MEYDANI NERESİ OLACAK’ YAZISI, FETÖ İLE PAZARLIKLAR, BUNLAR ASLA TOZLU RAFLARDA KALMAYACAK!

KENDİNİ BU COĞRAFYANIN ‘HAKİMİ’ VE ‘KONTROL EDENİ’ SANAN PKK’NIN BAŞ DESTEKÇİSİ ALMANYA’YA DA GEÇMİŞ OLSUN! SİYASETTE, MEDYADA KISACASI HER ALANDA ‘YETİŞTİRMELERİNİ’ SÜRATLE KAYBEDİYOR!

Önemli not: Son 10 gün içinde nişasta bazlı şeker lobisine ve YERLEŞİK ODAKLARA karşı gelişen süreç bir vatandaş olarak beni bir kez daha umutlandırdı! 1699’dan başlayan saldırıyı tersine çevirmeyi başardık ve hedeflerimize hızla koşuyoruz!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…