200 yıllık 'beslemeler' tarihi!

Yiğit Bulut / Star

Gün geçmiyor ki; coğrafyamızın beslemelerinden biri “emperyalist düzen ve uzantılarına” göz kırpmasın! KIRPSIN, HATTA EL SALLASIN! O GÜNLER GEÇTİ BU ÜLKE, BU MİLLET İÇİN! GEÇTİ AMA DETAYLARI HATIRLAMAKTA DA YARAR VAR!

Bakın geçmişte “beslemeler” nasıl “emperyalist düzen ve uzantıları” tarafından parlatılmış, “yerli-milli” olanlar nasıl karalanmış!

Avrupa’ya ödediğimiz faize “DUR” diyen Sadrazam “Rusçuymuş”!

Kim mi söylüyor; kendine “tarihçi” deyip, Batı’nın “zihin kodlarını” bu topraklarda “yerleştirme” ihalesini alanlar ve uygulayanlar...

Faiz ödenmedi diye o dönemde çok mu rahatsız oldunuz?

Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın ekibiyle birlikte aldığı “Avrupa’ya ödenen faize dur” deme kararını televizyon programında anlatmam, tekrar etmem ve detaylandırmam bazılarını çok rahatsız etmiş, ediyor ve ben anlattıkça da etmeye devam edecek… Tarihi çarpıtmaya çalışırken attıkları başlık da çok ilginç; sadrazam Rusçuymuş...

YAPSINLAR ellerinden geleni yapsınlar… İnanın hiç önemli değil, tarih çöplüğümüz kendi ecdadını koruyanların, bu coğrafyanın hakkını vermeye çalışanların, “karalandığı” sayfalarla dolu...

Bu “neo jön kafalara” göre Menderes de “asılması gereken” bir lider… Ülkeyi kaos’a sürükleyen, YABANCI GÜÇLERE boyun eğmediği için yok edilmesi gereken bir siyasetçi... Erdoğan’a tam kadro neden saldırdıkları da bu bakış açısından çok açık ve net! MİLLİ İSE SALDIRI BAŞLIYOR!

Sevgili dostlar, inanın hiç değişmedi... Tanzimat, İttihat, İnönü dönemi ve sonrasında takip eden “işbirlikçi” süreçler, o günden bugüne hiç değişmedi... Bu tespitler ışığında sizden ricam aşağıdaki satırları çok dikkatli okuyun ve BU İŞBİRLİKÇİLERİN neler yaptığını, bugün ne yapmaya çalıştıklarını detaylı bir şekilde sorgulayın...

Sevgili dostlar, çok eskiye gitmeyelim daha yakından başlayalım... "Turgut Özal, Eşref Bitlis, Adnan Kahveci, Uğur Mumcu... Hepsi 6 aylık bir süreçte, aynı zincirin halkaları gereği ortadan kaldırıldı...

Evet, doğru okudunuz aynen Nizamülmülk’ten bugüne “bu coğrafya, bu millet ve bu millet için kalbi çarpanlara” olduğu gibi… Bu ülke için canını veren şehitlerimiz, o günden bugüne bu topraklara düştüler, bu coğrafya, bu ülke, bu millet, bu ümmet için…

Sevgili dostlarım, Gezi olaylarından bugüne Türkiye’de sahnelenen oyunu dikkatle izliyorum. Bu noktada hemen sorayım; Özal’ı zehirlendi mi tartışması yaparken şu acı gerçeği neden atlıyoruz; YERLEŞİK DÜZEN’e biat etmeyen Menderes’i astırarak öldürtmediler mi? Tekrar ediyorum; Menderes cinayeti ve failleri yeterince açık olarak ortada değil mi? İyi DÜŞÜNÜN!

Bu topraklarda doğup, bu topraklarda kurulan devletleri büyüten-koruyan ve “onların içerideki düzenlerine karşı savaşan” kimse yoktur ki her türlü saldırıya maruz kalmasın hatta hayatını kaybetmesin! Kim ki bu devleti genleştirmek-güçlendirmek ve içerideki yerleşikleri bitirmek için uğraştı “1001 yöntemle” aramızdan ayırdılar!

Bu noktada soralım; kim bunlar? 1923’ten hatta 1938’ten bugüne, olaylara nasıl bakılmalı?

Gazi Mustafa Kemal dosyası çok derin ve konuyu “Mustafa Kemal-Enver-Vahdettin” arasında geçen son konuşmadan itibaren ele almak, İngilizlerin durumunu da denkleme katarak incelemek gerekli.

Sevgili dostlar, 1850’lerden itibaren, geçmişi de var ama orasını şimdilik almıyorum, “borçlandırma-savaştırma-devşirme-tohumlanan aydınlarla fikir dünyamızı bozma” ve bunlar gibi birçok yöntem ile bu topraklarda “bir imparatorluktan kontrol edilebilen bir parça biçme savaşı” başladı! Bugün ortaya çıkardığımız gerçekler “bu savaşın devam ederken bıraktığı izler”! Olaylara daha derin ve objektif bakarsak çok daha derin izler ve “yeni gerçekler” ile karşılaşabiliriz... Bakmasını bilenlere “hakikat çok”!

Son söz: Menderes’ten başlayıp Özal’ın şüpheli ölümüne bakarken, “sebep-sonuç” ilişkisinde “son dönemi” özellikle bağımsız kalma ve bağımsız davranma istekleri dikkatle analiz edilmeli! Bu gerçek daha birçok isim için geçerli! Bağımsız-Büyük Türkiye için bir şeyler yapmaya” çalışanlar, YERLEŞİK DÜZEN tarafından yok edildiler! Konu çok derin, Türkiye daha uyanık olmalı ve derin bakmayı bilmeli!

Önemli not 1: "İçimizdeki Yabancılar, ben ONLARA İNGİLİZ, ALMAN VE DİĞER TÜRDEN BESLEMELER DİYORUM, hangi kuruma-kuruluşa, hangi makama sızmış olursa olsun mutlaka bu savaşı kaybedenlerden olacaklar”!

Önemli not 2: OYNANAN BİR OYUN DA LÜTFEN GÖZDEN KAÇMASIN. İNGİLİZ VE ALMAN UZANTILARI BİRLİKTE “YERLİ-MİLLİ” OLANLARA KARŞI SAHAYA ÇIKMA HAZIRLIĞI YAPIYOR SONRASINDA “ALMAN BESLEMELER” İNGİLİZLERİ TERK EDİP “MİLLİ TAKIMA” KATILMAK İÇİN İŞARET BEKLİYOR! BİZLER DE SAFTIK YEDİK BU NUMARALARI! BÜTÜN İNGİLİZ-ALMAN-AMAERİKAN BESLEMELERİ BİRLİKTE “TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE” YOK OLACAKSINIZ!