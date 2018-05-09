Yiğit Bulut / Star

Fransa’da “aydınlar” DENEN BİR GRUP SOYSUZ tarafından başlatılan saldırıyla ilgili CUMHURBAŞKANIMIZ kısa ve öz OLARAK son noktayı koydu; "Fransa'da kendini bilmezler Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkarılmasını isteyen bir bildiri yayımlamış. Acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil'i, Tevrat'ı, Zebur'u okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde kendi kitaplarının da yasaklanmasını isterler. Ey Batı... Bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Bunu da bilin. Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz." Kaynak: Erdoğan Batı'ya seslendi: Sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz.”

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇOK NET TESPİT ETTİĞİ GİBİ “EY AŞAĞILIK BATI” VE “Ey BATI UŞAĞI kafalar”, SİZLER KENDİNİZE “MEDENİ” DEYİP HER YERE AŞAĞILIK ŞEKİLDE SALDIRIRKEN, İSLAM-TÜRK DÜNYASINDAN ÇIKAN BİLİM İNSANLARI İNSANLIK İÇİN ADIMLAR ATIYORDU...

1- Abbas Vesim Efendi: Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfetti.

2- Ahmet Bin Musa: Sistem mühendisliğinin öncüsü.

3- İbni Hatip: Veba hastalığı hakkında Yersin ve Kitaso tarafından mikrop tanımlanmadan 500 sene önce konuyu eserlerinde inceleyen ilk bilim adamı.

4- İbni Heysem: Optik ilminin babası ve kurucusu.

5- İdrisi: İlk dünya haritasını çizen coğrafya alimi.

6- Ali Kuşçu: Batı dünyasından çok önce önemli kavramları tanımlamış astronomi ve matematik bilgini.

7- Ammar Bin Ali: İlk katarak ameliyatını yapan bilim adamı.

8- Birüni: Amerika’nın varlığını Kolomb’dan 500 sene önce bildiren bilim adamı.

9- Cabir bin Eflah: Orta Çağ’ın en önemli matematik ve astronomi bilgini. Çubuklu güneş saatini ilk ortaya atan isim.

Sevgili dostlar, yazmaya devam etsem bu köşe değil bu gazete yetmez! Harezmi gibi “sıfır”ı eserlerinde ilk kullanan bilim adamlarından mı yoksa Wright kardeşlerden tam 1000 sene önce ilk uçak modelini yapıp uçuran İbni Firas’tan mı bahsetsem… Yoksa 1800’ler sonrası her türlü BATI HAYRANI kafaya rağmen bu coğrafya’da “BİLİM burada yapılır” diyerek yapanlardan mı… VEYA ENGİN ARIK GİBİ TORYUM SANTRALİ PROJESİNE GÖNÜL VERİP ATLAS JET UÇAĞINDA TÜM EKİBİYLE ARAMIZDAN AYRILANLARDAN MI… VEYA ASELSAN, HAVELSAN MÜHENDİSLERİNDEN Mİ… VEYA HER TÜRLÜ BASKI VE ENGELLEMEYE RAĞMEN 20 YIL UĞRAŞARAK SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZI DÜNYA FİYATININ 5’TE 1’İNE ÜRETEN BAYRAKTAR AİLESİNDEN Mİ! ALLAH, HEPSİNDEN RAZI OLSUN!

TEKRAR EDİYORUM; ALLAH, SAYDIĞIM SAYAMADIĞIM TÜM BİLİM İNSANLARIMIZDAN, HEPİNİZDEN RAZI OLSUN…

SON SÖZ: REİS, YOLU AÇTI, BU TOPRAKLAR ÜRETİM GÖRDÜ… 1800’LERDEN BAŞLAYAN ESARET BİTTİ! GÖZÜMÜZ AYDIN, GELECEĞİMİZ PARLAK VE ESERİMİZ KUTLU OLSUN!

YAŞASIN AŞAĞILIK BATI’YA RAĞMEN YOLUNA DEVAM EDEN MEDENİYETİMİZ!

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE, YAŞASIN BATI ZULMÜNDEN KURTULAN İSLAM-TÜRK COĞRAFYASI…