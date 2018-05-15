Sonuna kadar...

Kemal Belgin / Milli Gazete

OSMANLISPOR küme düşme hattının tam içinde. Hatta kimilerine göre düştü bile... Ama matematik yaşadığı sürece ve de maçlar bitmedikçe kesin konuşmak olmamalıdır. Fikstüre bakarak neler neler çıkmaz işin içinden...

Beşiktaş’a bakalım. Başakşehirspor’la aynı puana ulaştı. Ancak ne var ki ikili averajda Beşiktaş geride duruyor. Fenerbahçe’nin Karabükspor’la oynayacağı maçın hesabı yoktur bu hesabın içinde. Peki, bu üçlü aynı puanda ligi bitirirlerse ne olur? Üçlü hesapta Fenerbahçe birinci, ikili averajla Başakşehirspor ikinci, Beşiktaş da üçüncü olur. Ne lig ama değil mi? Kalitesi pek fazla değil ama puan cetveli ateş gibi...

Maça dönelim. Beşiktaş hayli arızalı bir takımla çıktı sahaya... Hoş, asillerin yerinde oynayanlar da az oyuncular değil hani... Kimi kendi ülkelerinin değişmez milli oyuncuları, kimi de zamanında direkt adam olmuş... Rakipte ise orta alan biraz engebeli idi. Ne de bekler hakiki bekler idi. Ve buna rağmen Osmanlıspor can havliyle kötü de oynamadı. Beşiktaş ise kale içi karambollarda kendisine takılan topları gol yaptı. Bu arada Negredo sopasının yerine oynayanların hepsi orta alanları ve ön kenar adamlarıyla iyi işbirliği yaptı diyebiliriz. Savunma göbeği ise Serdar’ın sürati karşısında sık sık yenik düştü ve de iki gole engel olamadı.

Evet, bir haftacık kaldı bitime... Bu yazıdan kaynaklı, Beşiktaş şampiyonluk iddiası olmayan takım... Ama kâğıt üzerinde hâlâ ikincilik şansı bulunuyor. Osmanlıspor ise, şimdiden yazayım, lig değiştirirse değil bir daha aynı yere dönmek, daha da aşağılara kadar gidebilir. Sebep mi? Eh tepelerdeki büyük değişiklik olduktan sonra kala kala, şimdilik, bir televizyon kaldı da ondan...