AKP’yi bizden iyi bilir!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Dostumuz Dilipak AKP’yi iyi bilir, AKP’lileri iyi tanır.

Bu nedenle konuyla ilgili olarak O’nun değerlendirmelerine ayrı bir önem veririz. Çünkü AKP’yi ve AKP’lileri bizden iyi tanımış olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Onlarla bize göre daha içli dışlıdır. Dostumuz Dilipak diyor ki:

AKP yenilenmelidir!

Doğru bir tespit ama söz konusu yenilenmeyi başarabilirler mi bilemiyoruz!

Dilipak değerlendirmesinde şunları da söylüyor:

“FETÖ’cüler ve ÇETE’ciler ile kumar ve fuhuş zaafı olanlar AKP’den uzaklaştırılmalıdır!”

Demek ki neymiş?

İktidar partisi içinde FETÖ’cüler varmış. Dahası ÇETE’ciler varmış.

Bir de kumar ve fuhuş zaafı olanlar varmış.

Dostumuz Dilipak bunların partiden uzaklaştırılmalarını talep ediyor.

AKP kurmayları bu çağrıya cevap verip hemen gerekli işlemleri yaparlar mı?

Yani parti de genel bir temizlik hareketine kalkışırlar mı?

Bu konular şimdilik meçhulümüz.

Bizce meçhul olmayan partideki “hain, münafık, fırıldak” gibi tanımlamalara Dilipak’ın bu tespitleri ile yenilerinin eklenmiş olduğu gerçeğidir.

Artık iktidar partisi içindeki tanımlamaların sıralaması yapılırken hain, münafık, fırıldak gibi söylemlerle yetinmeyip bir de FETÖ’cü, ÇETE’ci, kumar ve fuhuş zaafı olanlar gibi suçlamalara gidilecek demektir.

Sanırız şimdi AKP kurmaylarının yapması gereken şey, “Partimiz on beş yılda bu hale nasıl geldi?” sorusunun cevabını aramak olmalıdır.

Parti bu hale geldiği ya da getirildiği için kimi partililer, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz Erdoğan’a ama parlamento seçimlerinde AKP’ye günahımızı vermeyiz” noktasına gelmiş bulunuyor.

Ama bu yanlış anlaşılıyor ve hemen münafıklık suçlaması ile damgalanıyorlar. Evet, AKP yenilenmeli ama nasıl?

Bu sayılıp dökülenler parti bünyesinde “eski alışkanlıklar” diye adlandırılan bir hüviyete büründüyse AKP’yi temize çıkarmak ya da bir başka deyişle aklamak bir hayli zor olacaktır.

Bizce AKP’yi yenilemeye çalışmak yerine bir kenara çekip dinlendirmek daha kestirme bir çözüm yolu olabilir. Çünkü söz konusu şikâyetlerin hiç biri gülünüp geçilecek şikâyetler değil.