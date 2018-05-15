Bendeniz Kültürlü müyüm?

M. Şevket Eygi

SORU: Senin için çok kültürlü diyorlar, öyle midir?

CEVAP: Doğru değildir, orta seviyede bir kültürüm vardır. Memleketin genel kültür seviyesi o kadar düştü ki, bendeniz çok kültürlü oldum.

Aydın mısınız?

C: Değilim. Okur yazar bir kimseyim.

Her ne kadarsa, kültürünüzü neye borçlusunuz?

Beşerî planda öncelikle Galatasaray mektebine, oradaki hocalarıma, diğer üstadlarıma; sonra çocukluğumdan bu yana kitap ve yazı okumama…

Sizce kültür kaça ayrılır?

Bir Müslüman için ikiye ayrılır. Birincisi din kültürü, ikincisi genel kültür.

Din kültürü nasıl elde edilir?

Ehl-i Sünnet ve cemaat Müslüman’ı olarak söylüyorum, din kültürü muteber güvenli din hocalarından ve din kitaplarından öğrenilir.

Din kültürü veren bazı kitapları zikr eder misiniz?

Büyük İslam İlmihali… İhya… Hukuk-i İslamiye Kamusunun birinci cildi…

Mezhepsizlerin kitaplarından doğru din kültürü edinilebilir mi?

Doğru ve sahih kültür edinilemez. Çünkü o kitapların içinde doğrularla yanlışlar karışık olarak yer alır.

Sadece kitap okumakla, ders almakla din öğrenilebilir mi?

Öğrenilemez. Öğrenilen doğru bilgilerin hayata uygulanması, dinin yaşanması gerekir. Din hem doğru bilinmeli, hem de yaşanmalıdır.

Genel kültür nasıl elde edilir?

Lisede elde edilir. Lisede yeterli miktarda genel kültür elde edilmezse insan kültürsüz ve cahil kalır.

Bugünkü eğitim sistemi yeni nesillere yeterli miktarda sahih ve sağlam genel kültür verebiliyor mu?

Maalesef veremiyor.

Genel kültürün dallarını, şubelerini sayar mısınız?

Birincisi yazılı lisan, edebiyattır. Kültürlü olabilmek için en az otuz bin kelime, kavram, terim bilinmelidir. Üç beş yüz kelimelik sokak, çarşı pazar, iletişim Türkçesiyle kültürlü olunmaz… İkincisi: Tarih kültürüdür… Üçüncüsü felsefe kültürüdür… Psikoloji, mantık, ahlak, metafizik. estetik… Dördüncüsü sanat estetik güzellik kültürüdür… Beşincisi mimarlık şehircilik dekorasyon giyim kuşam görgü kültürüdür… Altıncısı beşerî ve iktisadî coğrafya kültürüdür. Daha başka şubeler de var, bu kadar yazıyorum. Bunlar ya lisede öğrenilir, kültürlü olunur, yahut öğrenilmez, öğretilmez, kültür cahili kalınır.

Türkiye kültür bakımından niçin geri kaldı?

Bizim gayr-i millî eğitim sistemimiz hem millî kültür ve kimliğe yabancıdır, hem de çağ seviyesinin çok altındadır.

Gerekçen var mı?

2016’da yapılan uluslararası PISA eğitim yarışmasında ülkemiz, yetmiş ülkenin içinde ellinci olmuş, dibe düşmüştür.

Liselerde bilgi ve kültürün yanında daha neler kazandırılmalıdır?

İki şey daha kazandırılmalıdır: Ahlak karakter fazilet terbiyesi… Sanat estetik güzellik boyutu… Bilgi kültür, ahlak karakter, sanat güzellik olmazsa toplum, ülke, devlet bocalar durur.

Sen kendini bir şey mi sanıyorsun?

Estağfirullah!.. Kültürden, faziletten, ahlaktan, sanattan bahs etmek başka şeydir, onlara sahip olduğunu iddia etmek başka şeydir. Naçiz şahsım hakkında hiçbir iddiam yoktur.

Türkiye halkının ezici çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar eğitim ve kültür konusunda dişe dokunur bir şeyler yaptılar mı?

Bence, maalesef yapamadılar. Son elli yılda elli bin yeni cami yaptılar ama bir tek gerçek İslam Mektebi açamadılar.

İslam Mektebi ne demektir?

İslam’a, Kur’an’a, Sünnete, Şeriata uygun kaliteli eğitim veren okuldur.

Müslümanların bugünkü özel kolejleri hakkında ne diyorsun?

Onlar, yine maalesef, resmî ideolojinin öngördüğü eğitimi veriyor ki, bu asla tatminkâr ve yeterli bir eğitim değildir.

Bir İslam mektebinin önemli özellikleri nelerdir?

Bütün öğrenciler, bir eksiksiz, vakit namazlarını, cemaatle, okul imamının ardında okul camiinde topluca kılar. Bu yoksa, o okul İslam okulu olamaz. İkinci özellik: Her gün derslere başlanmadan önce icazetli ulema tarafından din, akaid, fıkıh, ahlak dersleri verilir.

İslam mektebinde kız erkek karma eğitim yapılabilir mi?

Kesinlikle yapılamaz.

Türkiye Müslümanları İslam Mektebi açabilirler mi?

C: Eskiden açamazlardı, son on sene içinde açabilirlerdi ama açmadılar, açamadılar.

Niçin?

İstisnalar dışında kültürleri, ufukları yeterli değildi.

Sizce dünyanın en güçlü ve vasıflı okulu hangisidir?

İngiltere’deki Eton kolejidir. İngiltere’yi İngiltere yapan Eton ve benzeri okullardır.

Sen eğitimci misin, pedagog musun?

Hayır, değilim ama eğitim kültürüm vardır.

Türkiye niçin Ortadoğu’nun Japonya’sı olamadı?

Eğitimimizin yetersizliği, vasıfsızlığı yüzünden olamadı.

Eğitimin önem sırasındaki yeri nedir?

Birinci madde ve konudur.

Türkiye nasıl kurtulur?

Millî kimliğimize, millî kültürümüze, evrensel insan haklarına uygun; çok vasıflı bir eğitim sistemiyle, çok yüksek okullarla kurtulur.

Böyle okullar açılabilir mi?

Teoride açılabilir, pratikte açılamaz.

Türkiye’de Eton’dan daha üstün bir İslam koleji açılabilir mi?

Açılabilir ama niyet, azim, irade, plan program, kalifiye eleman, imkân, Arşimed’in dediği gibi istinat noktası ve manivela lazımdır. Onlarsız açılamaz.

Müslümanların 1950’den bu yana en büyük hataları nedir?

En zeki, en kabiliyetli, en ehliyetli, en liyakatli, en istidatlı, en idealist çocuklarını; Müslüman subay, Müslüman eğitimci, Müslüman idareci, Müslüman hukukçu, vasıflı din görevlisi olarak yetiştirmemeleridir. Bu, ölümcül bir hata olmuştur.

Eton’dan üstün bir İslam mektebi Türkiye’de açılamazsa nerede açılabilir?

Türkler tarafından, Endonezya’nın Aceh Darüsselem özerk bölgesinde açılabilir.

Böyle bir hizmet için gerekli para var mıdır?

Teoride vardır, pratikte yoktur.

İslam kolejinin müdürünün ofisi nasıl olmalıdır?

Dünya mektepleri içinde, en güzel en sanatlı en estetik en harika müdür ofisi olmalıdır.

Uçuk fikirlere sahip ütopyacı, hayalperest biri olmayasınız…

Hayır, bendeniz çok gerçekçi bir insanım, iki ayağımı yere sımsıkı basıyorum. İngiltere’deki Eton koleji ütopya mıdır, hayal midir?.. Singapur eğitimi ütopya mıdır? Japon okulları ütopya mıdır?.. Fakirin istediği okul da değildir. İsteklerime, çare ve çözümlerime, temennilerime, tekliflerime ütopya diyenler yetersiz ufuksuz çaresiz bahaneci kimselerdir. Onlardan köy olmaz kasaba olmaz. Hem çare ve çözüm üretmezler, hem de üretenlere, teklif edenlere, iyi ve güzel şeyler temenni edenlere karşı çıkarlar, onları ütopyacılıkla suçlarlar, hafife alırlar, alay ederler.