“Küresel leş kargaları” amacına ulaşamayacak !

Yiğit Bulut / Star

Dünya, ‘turbo kapitalizme doğru gidiyor…Peki nedir “turbo kapitalizm” ? O da çok zor bir tanımlama değil; VAHŞİ KAPİTALİZM’in manevi değerleri zorladığı, yok ettiği dönemin adı…

Bu noktada asıl soru ortaya çıkıyor; KÜRESEL LEŞ KARGALARININ ANA HEDEFLERİNDEN BİRİ OLAN Türkiye bu yolda kendini koruma adına attığı adımların yanında neler yapabilir ?

SEVGİLİ DOSTLAR, AĞIR SALDIRI ALTINDAYIZ VE LEŞ KARGALARI “EN KAHPE SON OYUN” İÇİN ORTAYA DÖKÜLDÜLER…

Bu noktada sorgulayalım; ne yapacağız ?

Özellikle 2023 hedeflerimize yürürken Türkiye adına neler yapabileceğimizi hep birlikte planlamalıyız. Bu geçiş sırasında ‘planı ve programı’ olmayan bütün ulus devletler, Milli ve manevi değerler TURBO KAPİTALİZM ve YEREL TAŞERONLARI tarafından linç edilmeye çalışılacak…Sadece bugünü değil, yarını değil, geleceği ve sistemi-düzeni sorguluyorsanız lütfen daha dikkatli bakın ve BU YOLDA TÜRKİYE’Yİ KORUYAN LİDERLİK arkasında-yanında yerimizi alalım…

Sevgili dostlar, son birkaç yılda “beklenen” her şey “küresel denklem-düzen zorlamasında” hayata geçti ve özellikle coğrafyamız ve ülkemizin “fiziki olarak işgal edilmesi” dahil her yol denendi…

Peki bu noktaya nasıl geldik ?

“Turbo Kapitalizm” kavramını sorgulamaya ilk açan Alev Alatlı’nın tezi neydi ? Tez çok açık ve netti; “Turbo kapitalizm, panteizm eşliğinde yeni sosyal-ekonomik-siyasal silahları ile dinlere ve ulus devletlere saldırıyor…Dünya genelinde turbo kapitalizm-panteizm denkleminin hayata geçirilmesi için dinlerin ve ulus devletlerin yıpratılması gerekiyor ve bu süreç uzun yıllardır devam ediyor! Dünya genelinde planlanan çatışma ‘dinler arası değil, İslam coğrafyası genelinde bir çatışma’. Küresel plan ve Huntington tezleri detaylarda dikkatli bakınca uyumlu”…

Sevgili dostlar, 2001-11 Eylül sonrası özellikle Batı Dünyası tarafından İslam ve “terör” kavramlarının ısrarla birlikte anılması BÜYÜK PLANLARININ ilk adımıydı !

Peki bundan sonra özellikle “Türkiye merkezli” planlamaları neler olabilir ?

İÇERİDEKİ İŞBİRLİKÇİLERİ NERELERDE YERLEŞMİŞ DURUMDALAR ? HANGİ SİYASİ PARTİ GÖRÜNÜMLÜ ÖRGĞÜTLENMELER İSTİHBARAT SERVİSLERİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ? EKONOMİK-FİNANSAL SALDIRININ AMACI NE?

Sonuç : IMF tabanlı “finansal sömürü” ve “küresel faiz denklemi” ile “maddi-finansal işgal denemeleri” ve “küresel sistemin fetö-pkk-pyd gibi terör örgütleri” ile ilişkilerini detaylı sorgulayarak önemli çıkarımlar elde edebiliriz…SON EKONOMİK-FİNANSAL SALDIRI VE İÇERİDEKİ BAZI İŞBİRLİKLERİ BİZE ÖNEMLİ DETAYLARI GÖRECEK VERİYİ SAĞLIYOR !

İHANET BÜYÜK…

AÇIKLAYACAĞIZ…

Devam edeceğiz…