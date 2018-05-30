30 Mayıs 2018 Çarşamba16 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:28Öğle 13:08İkindi 17:05Akşam 20:35Yatsı 22:21
    • 24°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 105.113 -1.33
  • Altın: 190,006 0.01
  • Dolar: 4,5441 -0.77
  • Euro: 5,2469 -1.47

Yerli yazılım kullanma konusunda acil adımlar atmalıyız!

» »
Yiğit Bulut

Tekrar da olsa yeniden yazacağım, EMPERYALİZM’in ağır saldırısı altında olduğumuz şu günler de daha da önemli olduğunu düşünüyorum... 

Sevgili dostlar, facebook platformunun “kişisel veri” hırsızlığı kanıtlanırken, akla şu soru geliyor; YA DİĞERLERİ! AYNI VERİ hırsızlığı onlarda da var mı? VARSA “BÜYÜK VERİ” SONRADAN BİRLEŞTİRİLİYOR MU? TEKRAR SORUYORUM; YA BAŞTA CEP TELEFONLARI OLMAK ÜZERE BİRÇOK PLATFORMDA KULLANDIĞIMIZ “APPS” DEDİKLERİ YAPILAR DA VERİ ÇALIYOR VE HEPSİ BİR ELDEN BİRLEŞTİRİLİYORSA! 

Sevgili dostlar, yaklaşık 10 yıl önce 2008 ve 2009’da yazdığım Pardus yazılarından birini aynen paylaşıyorum; “...Yerli 'PARDUS'u mutlaka deneyin! HER şeyden önce ‘Pardus’ nedir? TÜBİTAK bünyesindeki UEKAE tarafından üretilen, yerli, yüzde yüz Türk aklı ile yaratılan Linux temelli işletim sistemi... Diyeceksiniz ki; UEKAE nedir? Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmış ama ‘varlığından’ dolayı mutlu olmuştum... Açılımı; Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Peki neden PARDUS? Tamamen ‘yerli’, tamamı Türkçe ve en önemlisi internetten indirilebilir, ücretsiz... Bunlar ilk bakışta ‘artıları’... Hızlı, güvenli ve tutarlı bir mantık içinde çalışması da işin hediyesi... Yazılım teknolojileri, ‘güvenliğimiz’ açısından çok önemli... PARDUS şimdiden ‘devletin birçok kademesinde’ yabancı kaynaklı yazılımlara ‘tercih edilmiş’ durumda... Yerli ‘yazılım sektörümüzü’ geliştiremezsek, bilgisayarlarımızın ‘arka kapıları’ her zaman açık kalır... Size de tavsiyem "TÜBİTAK'tan çıkan ve 2005'ten bugüne kullanılan yerli PARDUS"u denemeniz... Nereden bulacağım derseniz, son derece kolay: www.pardus.org.tr... Ekonomi, savunma, tıp ve bilgi teknolojilerinde bağımsız olamayanlar asla tam bağımsız olamazlar!

YIL 2018...Yaklaşık 10 yıldır aynen “nişasta bazlı şeker” konusu gibi ısrarla takip ettiğim başlıklardan biri de YERLİ YAZILIM ve SİBER GÜVENLİK... Ben elimden geleni yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Bu konular hakkında MİLLİ BİR BİLİNÇ MUTLAKA OLUŞMALI VE BUNUN İÇİN BİRLİKTE ADIMLAR ATMALIYIZ... 

Son söz: Başkalarının mail sistemleri, telefon yazılımları, klavye yazılımları ve işletim sistemleri ile haberleşip TAM BAĞIMSIZ olamayız. BU KONUDA ÇOK YOL ALDIK AMA DAHA DA İLERİ GİTMELİYİZ... YERLİ YAZILIM, YERLİ UYGULAMALAR EN ÖNEMLİSİ YERLİ SİBER İSTİHBARAT VE KARŞI KOYMA YAZILIMLARINI HAYATA GEÇİRMELİYİZ! BİRİLERİNDEN BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE HABERLEŞEMEZSEK, ADIM ATAMAYIZ! HER ALANDA OLDUĞU GİBİ BU ALANDA DA TAM BAĞIMSIZ OLANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri