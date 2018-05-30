Yerli yazılım kullanma konusunda acil adımlar atmalıyız!

Yiğit Bulut / Star

Tekrar da olsa yeniden yazacağım, EMPERYALİZM’in ağır saldırısı altında olduğumuz şu günler de daha da önemli olduğunu düşünüyorum...

Sevgili dostlar, facebook platformunun “kişisel veri” hırsızlığı kanıtlanırken, akla şu soru geliyor; YA DİĞERLERİ! AYNI VERİ hırsızlığı onlarda da var mı? VARSA “BÜYÜK VERİ” SONRADAN BİRLEŞTİRİLİYOR MU? TEKRAR SORUYORUM; YA BAŞTA CEP TELEFONLARI OLMAK ÜZERE BİRÇOK PLATFORMDA KULLANDIĞIMIZ “APPS” DEDİKLERİ YAPILAR DA VERİ ÇALIYOR VE HEPSİ BİR ELDEN BİRLEŞTİRİLİYORSA!

Sevgili dostlar, yaklaşık 10 yıl önce 2008 ve 2009’da yazdığım Pardus yazılarından birini aynen paylaşıyorum; “...Yerli 'PARDUS'u mutlaka deneyin! HER şeyden önce ‘Pardus’ nedir? TÜBİTAK bünyesindeki UEKAE tarafından üretilen, yerli, yüzde yüz Türk aklı ile yaratılan Linux temelli işletim sistemi... Diyeceksiniz ki; UEKAE nedir? Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmış ama ‘varlığından’ dolayı mutlu olmuştum... Açılımı; Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü. Peki neden PARDUS? Tamamen ‘yerli’, tamamı Türkçe ve en önemlisi internetten indirilebilir, ücretsiz... Bunlar ilk bakışta ‘artıları’... Hızlı, güvenli ve tutarlı bir mantık içinde çalışması da işin hediyesi... Yazılım teknolojileri, ‘güvenliğimiz’ açısından çok önemli... PARDUS şimdiden ‘devletin birçok kademesinde’ yabancı kaynaklı yazılımlara ‘tercih edilmiş’ durumda... Yerli ‘yazılım sektörümüzü’ geliştiremezsek, bilgisayarlarımızın ‘arka kapıları’ her zaman açık kalır... Size de tavsiyem "TÜBİTAK'tan çıkan ve 2005'ten bugüne kullanılan yerli PARDUS"u denemeniz... Nereden bulacağım derseniz, son derece kolay: www.pardus.org.tr... Ekonomi, savunma, tıp ve bilgi teknolojilerinde bağımsız olamayanlar asla tam bağımsız olamazlar!

YIL 2018...Yaklaşık 10 yıldır aynen “nişasta bazlı şeker” konusu gibi ısrarla takip ettiğim başlıklardan biri de YERLİ YAZILIM ve SİBER GÜVENLİK... Ben elimden geleni yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Bu konular hakkında MİLLİ BİR BİLİNÇ MUTLAKA OLUŞMALI VE BUNUN İÇİN BİRLİKTE ADIMLAR ATMALIYIZ...

Son söz: Başkalarının mail sistemleri, telefon yazılımları, klavye yazılımları ve işletim sistemleri ile haberleşip TAM BAĞIMSIZ olamayız. BU KONUDA ÇOK YOL ALDIK AMA DAHA DA İLERİ GİTMELİYİZ... YERLİ YAZILIM, YERLİ UYGULAMALAR EN ÖNEMLİSİ YERLİ SİBER İSTİHBARAT VE KARŞI KOYMA YAZILIMLARINI HAYATA GEÇİRMELİYİZ! BİRİLERİNDEN BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE HABERLEŞEMEZSEK, ADIM ATAMAYIZ! HER ALANDA OLDUĞU GİBİ BU ALANDA DA TAM BAĞIMSIZ OLANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ.