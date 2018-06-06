Trump’ın ABD’si ile uzlaşmaya varmak kolay değildir

Mehmet Barlas / Sabah

Türkiye ile ABD Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo'nun Suriye'de üslenen terör örgütü YPG'ye ilişkin olarak vardıkları uzlaşma, iki ülke arasındaki çok önemli bir anlaşmazlığın çözüm yoluna girdiğini işaret ediyor.



Üç aşamalı plan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarına göre "Birkaç ayda üç aşama tamamlanacak, silahlar Menbiç'teki YPG'den alınacak"mış. Çavuşoğlu ayrıca ABD Dışişleri Bakanı MikePompeo'nun FBI'ın FETÖ lideri Gülen hakkında soruşturma başlattığını teyit ettiğini de söyledi.



Mutluluk kolay değil

Türkiye ile Amerika'nın aralarındaki sorunları çözümleyip, stratejik ortaklığı problemsiz hale getirmeleri tabii ki mutluluk vermesi gereken bir durumdur. Ancak bu mutluluğu, bazı acı gerçeklerle de dengelememiz gerekiyor. Mesela Çavuşoğlu'nun da söylediği gibi "2016'da ABD'nin o dönemdeki yönetimi ve Başkanı Obama, bize defalarca YPG'nin Menbiç operasyonunun hemen ardından bu şehirden çekileceğini söylemişti. Bu söz tutulmadı. YPG'ye destekleri arttı, silah desteği de verdiler. YPG işgal ettiği alanları genişletti ve Suriye topraklarının yüzde 25'ini ele geçirdi."



Trump ne der?

Bir başka mesele de, şu sıralarda ABD dışişleri bakanlarının vardıkları uzlaşmaları değerlendirirken, geride Başkan Donald Trump'ın ne istediğini kestirmenin çok zor olmasıdır. Örneğin Türkiye FETÖ sorununu gündeme getirince, Amerika'nın tutuklu casus-rahip Brunson'un serbest bırakılmasını istememesi mümkün değildir. Çünkü reytinge oynayan Trump, "Brunson casussa ben de casusum" diye açıklama bile yapmıştır. Ayrıca Pompeo'nun Türkiye'den İran'a karşı Amerikan yaptırımlarına destek istememiş olması da mümkün değildir.



Sorunlar bitmez

Hatırlarsak daha önce de Trump'ın bir tweet ile görevden aldığı Dışişleri Bakanı Tillerson da Ankara'ya gelmiş ve Menbiç konusunda o zaman da uzlaşma için adım atılmıştı. Tabii bir de Irak'ta üslenen PKK'ya karşı bir operasyon başlatılırsa, buna Irak'ın ve ABD'nin tepkisi ne olacaksorunsalı var gündemde.



Bir fırsat

Neyse... Çavuşoğlu'nun söylediği gibi "Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. Bu yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor."

Bekleyip göreceğiz neler olacağını...