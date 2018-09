Bütün geceler kadir, gündüzler bayram olsun

Mahmut Toptaş / Milli Gazete

Bu gün arefe, yarın Cuma.

Yarın kuşluk vaktinde fıtr/yaratılış ayarlarına dönmek için Ramazan Bayramı namazı kılacağız.

Millet olarak hepimiz şeriatın bir emrini yerine getireceğiz.

Dünya genelinde iki milyara yakın, Türkiye özelinde seksen milyon Müslüman, Ramazan ayında bir ay Rabbimizin oruç emrini yerine getirmenin sevincini yaşayacağız.

“Şeriata karşıyız” diyenlerin, aslında karşı olmadıklarını Ramazan orucuyla ispat etmenin sevincini yaşayacağız.

Kadir Gecesi meleklerin yere indiğini haber verir Rabbimiz.

Biz, her gece dostlarla beraber olursak, dost yüzüne bakar, gerçek dostumuzun hidayet nuruyla aydınlanırsak her gecemiz Kadir olur.

“Allah var, keder yok” dersek, en kötü belalarla dalga geçebiliriz.

En iyi hallerde şımarmaz, en kötü hallerde içe kapanmaz, yüzümüzde gülücük, dilimizde hikmet parıltılı kelimeler aydınlatır dost yüreklerini ve bizim bayramımız olur.

Allah’ın rahmeti, mağfireti ve cehennemden azatlığını kazanma sevincidir bayramlarımız.

Geri kalan on bir ayda da her gün sevdiklerimizi yaratanın ve de sevdiklerimizin afvına mazhar olmaktır her gün bayramımız bizim.

Rabbin afvı iki dünyamızı aydınlattığı gibi sevdiklerimizin afvı da bayramdır bize.

Onun için gönle girmek gözden geçtiğinden yarın sabah namazı için uyandığımızda besmeleyle yatağımızdan kalkacağız.

Önce banyomuzu yapacağız.

Ağzımızı tertemiz hale getireceğiz.

En güzel elbisemizi giyeceğiz.

En güzel kokuları süreceğiz.

Ailede olanların gözlerine gülücükler konduracağız.

Tatlı konuşmak için ağzımıza tatlı alacağız.

Sabah namazını kılmak için evden çıkarken sağ ayakla evden çıkacağız.

Yolda giderken tekbir “Allahü Ekber” demeye devam edeceğiz.

Karılaştığımız kişileri tanısak da tanımasak da selam vereceğiz.

Tan yerinden yayılan güneş huzmeleri gibi gönüllerimizden İslam’ın aydınlığı yayılmalı evlere, sokaklara, camilere, havaya, suya…

Makamların, rütbelerin, şanların, şöhretlerin, kastların, ırkların, renklerin, dillerin ayırdığı Ümmet-i Muhammedi bir yere getiren,

Aynı safta birleştiren,

Omuz omuza verdiren,

Aynı yöne döndüren,

Aynı kelimeyi “Allahü Ekber/En Büyük Allah’tır” dedirten,

Kimsenin kimseye büyüklük taslamamasını uygulamalı olarak öğreten dokuz tekbirli bayram namazı kılacağız.

Bayram günü, dedeler günüdür, torunlar günüdür, gelinler ve kaynanalar günüdür, babalar ve oğullar günüdür.

En seçkin kabul edilen seçilmişlerin hazırladıkları bir yıllık, on yıllık programları ayrılık tohumları saçar gibi meydanlarda, televizyonlarda halkı kamplara böldüğü halde, İslam’ın bir tek emrinin herkes tarafından yaşanması, milletin ağzının tatlanmasına, maddi yardımların zenginlerden fakirlere akmasına, yüzlerin gülmesine, gözlerin parlamasına, ayırım yapılmadan tokalaşmaların sağlanmasına sebep oluyor.

Ya İslam’ın bütün emirleri yaşanırsa nasıl olur hayal edin.

İşte o zaman bütün geceler kadir olur, bütün geceler bayram olur.

Bayramınız mübarek olsun.